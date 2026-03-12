Armata americană a anunțat într-un comunicat că marinarii răniți primesc îngrijiri medicale și se află în stare stabilă.
„Nu există pagube la sistemul de propulsie a navei, iar portavionul rămâne complet operațional”, a dat asigurări armata americană.
Portavionul USS Gerald Ford participă din Marea Roșie la operațiunile militare în curs împotriva Republicii Islamice Iran.
Cu peste 5.000 de membri ai echipajului la bord, USS Gerald Ford transportă peste 75 de avioane militare, inclusiv avioane de vânătoare F-18 Super Hornet.
Considerat cel mai mare și mai avansat portavion construit vreodată, USS Gerald Ford s-a confruntat recent cu probleme neașteptate. În timpul deplasării spre Marea Roșie, înainte de lansarea operațiunii militare „Epic Fury”, portavionul a întâmpinat dificultăți majore la sistemul de instalații sanitare.
