Produsele care au devenit „aurul” cumpărăturilor în ultimele zile ale anului

Mai multe ingrediente au dispărut de pe rafturi într-un ritm record, iar angajații unui magazin Lidl au găsit o soluție amuzantă. Ei au lipit mesaje pe tricouri pentru cei care întrebau pentru a mia oară de aceleași ingrediente, precum mascarpone, pișcoturi, ouă, lapte condensat sau fulgi de cocos.

Angajații s-au filmat și au pus videoclipul pe TikTok, cu descrierea: „Ca să nu mai repetăm aceeași frază”. Clipul a devenit viral pe internet.

„Se pare că, de revelion, toată lumea face tiramisu”, a scris o persoană în comentarii, în timp ce alta recunoaște că a fost „în zece magazine după mascarpone”.

O angajată a unui magazin a povestit că își dădea seama că oamenii căutau mascarpone doar prin faptul că se duceau spre frigider: „140 de persoane, ieri, numărate de către mine. Ajungeam să le spun că nu mai am fără să îmi spună doar pentru faptul că se duceau la frigider. Le spuneam și veneau râzând la mine”.

Mascarponele, noua monedă de schimb înainte de Revelion

Iar lipsa acestor produse din magazine a creat numeroase glume pe rețelele sociale. Un român, care susține că are în plus o cutie de mascarpone, cere pe ea 100 de lei. În schimb, o gospodină spune că vrea să schimbe o cutie de mascarpone cu un Mercedes. „Am un mascarpone de 500 de grame. Schimb cu Mercedes C-Class 2020”, a glumit aceasta.

Iar produsele folosite pentru tiramisu au devenit chiar „monedă imobiliară”.

„Schimb pișcoturi și mascarpone pentru apartament cu două camere în București”, a scris o persoană într-un alt videoclip de pe TikTok.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE