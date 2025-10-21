Sanevit a fost vândută pentru 1,68 milioane de euro

Foștii angajați au declarat că nu mai sperau să își primească banii după atât de mulți ani, însă sumele au fost achitate integral.

„Am fost anunțați recent că Sanevit a fost vândut și ni s-a spus să mergem la sediul lichidatorului judiciar pentru a ne oferi contul bancar în vederea plății salariilor restante. Eu am părăsit fabrica în 2013, după ce am lucrat mai mult de un an fără plată. Nici nu mai speram că vom primi ceva după atâția ani. Am fost surprins să constat că am încasat integral sumele din statul de plată de atunci. Deși nu au fost adăugate actualizări sau dobânzi, suntem mulțumiți că am fost plătiți”, a povestit un fost inginer pentru Agerpres.

Reprezentanții lichidatorului judiciar au confirmat pentru agenția de presă că fabrica a fost vândută după mai mulți ani de încercări eșuate. Prețul de pornire al licitației a fost de 1,6 milioane de euro, iar suma finală plătită a fost de 1,68 milioane de euro.

40 de foști angajați ai Sanevit, despăgubiți integral

Conform lichidatorului, cumpărătorul este o companie din România, care nu și-a făcut publice planurile legate de terenurile și clădirile achiziționate.

În total, 40 de foști angajați și-au primit salariile restante, un singur fost angajat nefiind identificat până în prezent. Valoarea totală a plăților a fost de aproximativ 1,5 milioane de lei. Unele persoane au recuperat sume de câteva mii de lei, iar cea mai mare plată, de 167.000 de lei, a revenit unui fost membru al conducerii fabricii.

Sanevit deține un teren de 30.245 mp pe o arteră principală din cartierul Grădiște, Arad, precum și mai multe clădiri, inclusiv o hală de producție de peste 14.000 mp.

La mijlocul anilor 1990, fabrica era unică în România, cu o capacitate anuală de producție de 160-200 milioane seringi și 520 milioane ace medicale, însă nu a funcționat niciodată la mai mult de 30% din capacitate. Din 2013, Sanevit a rămas inactiv și cu datorii de aproximativ 8,4 milioane de lei.

Ministerul Economiei, anterior proprietar al fabricii, a încercat de mai multe ori să o privatizeze, însă fără succes, nefiind interesați investitori.

În 2021, Tribunalul Arad a admis procedura de faliment și dizolvarea Sanevit Arad.

