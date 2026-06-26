Val recent de concedieri

Cantonul Zug este cunoscut la nivel mondial ca un paradis fiscal, un loc de refugiu pentru multinaționale, milionari și specialiști de top din tehnologie și finanțe. Cu toate acestea, dincolo de fațada prosperității absolute, biroul local de șomaj (RAV) se confruntă cu o realitate complet nouă.

Persoane care până de curând aveau venituri lunare uriașe, de peste 20.000 de franci elvețieni (aproximativ 20.000 de euro), ajung acum să stea la coadă pentru a solicita ajutorul de șomaj de la stat.

Această schimbare bruscă de dinamică este provocată de valul recent de concedieri care a afectat marile companii internaționale cu sediul în regiune. Sectorul criptomonedelor, industria farmaceutică și giganții din IT au început restructurări masive, lăsând pe drumuri manageri, consultanți și ingineri cu înaltă calificare.

Deși acești oameni de afaceri au contribuit ani la rând cu sume considerabile la sistemul de asigurări sociale, prezența lor în baza de date a șomerilor reprezintă o situație inedită pentru autoritățile locale.

Ajutor de șomaj uriaș

Sistemul social din Elveția este extrem de generos cu cei care au avut salarii mari, însă există o limită superioară clar stabilită de lege. Plafonul maxim asigurat pentru calculul indemnizației de șomaj este de 148.200 de franci elvețieni pe an. Acest lucru înseamnă că o persoană care câștiga 25.000 de franci pe lună va primi o indemnizație calculată doar pe baza sumei maxime de 12.350 de franci pe lună.

Chiar și așa, cu un procent de 70% sau 80% din această sumă, un fost bancher sau manager din Zug încasează lunar un ajutor de șomaj de lux, de până la 9.880 de franci(aproximativ 10.250 de euro), o sumă colosală pentru majoritatea europenilor.

Principala problemă cu care se confruntă acești șomeri de lux nu este neapărat lipsa banilor pe termen scurt, ci menținerea stilului de viață și blocajul din piața muncii.

Strategiile de consiliere trebuie adaptate

În Zug, chiriile pentru apartamentele de lux și creditele ipotecare pentru vilele de pe malul lacului sunt calibrate pentru venituri de top. În plus, găsirea unui nou loc de muncă la același nivel ierarhic și salarial este un proces extrem de lent.

Companiile au devenit mult mai precaute și nu mai oferă cu aceeași ușurință pachete salariale gigantice, ceea ce prelungește perioada de dependență a acestor specialiști de ajutorul de stat.

Situația din Zug reflectă o vulnerabilitate ascunsă a economiilor dependente de sectoare de înaltă tehnologie și finanțe.

Biroul de șomaj din canton a trebuit să își adapteze strategiile de consiliere, deoarece acești clienți de profil înalt nu au nevoie de cursuri de recalificare de bază, ci de rețele de networking la nivel executiv.

În timp ce dezbaterea publică din Elveția continuă în jurul eticii acestor ajutoare mari, legea rămâne clară: oricine a plătit contribuții mari la stat are dreptul legal să fie susținut atunci când sistemul corporatist decide să renunțe la serviciile sale.

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