CFR Călători a recunoscut vineri, 13 august, că „în prezent, în stația Deda, din motive independente de CFR Călători, nu există deocamdată dormitor în care personalul de deservire a trenurilor să poată efectua odihna”.

„În acest sens, activitatea este proiectată în conformitate cu prevederile instrucționale, astfel încât personalul de tren care sosește cu garnitura în stația Deda să continue să se afle în serviciu până la reintroducerea trenului în cursă, fiind aplicate și respectate toate prevederile prevăzute în contractul colectiv de muncă”, a mai transmis compania.

Numai că Marius Bercheșan, angajat la stația Tg. Mureș, regionala Brașov, spune că, de fapt, cât timp stă în gara Deda, pe bancă, el este penalizat financiar.

„Din nou mi-au fost tăiate orele de serviciu”

„Bună ziua de la Deda! Cred că toţi cei care m-aţi susţinut şi încurajat în legătură cu postarea din staţia Deda muriţi de curiozitate să aflaţi ce s-a întâmplat în urma sesizării făcute: din nou mi-au fost tăiate orele de serviciu şi trecute la pază, după cum se poate observa şi în evidenţa activităţii lunare!”, a scris sâmbătă, pe Facebook, angajatul CFR.

Aflat sâmbătă în staţia Deda, unde a ajuns la ora 9.00 şi de unde a plecat la ora 12:06, Bercheşan a explicat, pentru News.ro, că, prin trecerea orelor lucrate ca ore de pază, este, practic, penalizat financiar.

„Acum iar sunt în Deda, pe bancă. Orele de ieri noapte, de serviciu, mi le-au tăiat. M-au trecut la pază. Sunt ore plătite fără sporuri, ca şi un muncitor necalificat. Ore trecute la pază, dar eu nu am curs de paznic, nu am puşcă, nu am nimic. Cum să fac pază?”, a declarat Bercheşan.

Bercheșan spune că decizia a fost luată de seful de tură de la comanda personalului de la Târgu Mureş.

