Avertizarea meteo ANM este valabilă în intervalul miercuri, 8 octombrie 2025, ora 20.00- joi, 9 octombrie 2025, ora 00.00.

În intervalul menționat, se va semnala ninsoare însoțită de vânt cu viteza la rafală de 70-85 km/h care determină o vizibilitate de sub 100 metri.

Este vizată zona de munte de peste 1.800 de metri din județul Suceava.

Această avertizare meteo de vreme extremă vine după codul roșu de ploi torențiale în București și cinci județe din sud-estul țării, în urma căruia peste 20.000 de gospodării au rămas fără curent electric.

Deputatul USR Cătălin Drulă a criticat decizia autorităților locale de a închide școlile din București și din județul Ilfov.





