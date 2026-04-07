În ce privește precipitațiile, acestea vor lipsi la începutul intervalului, apoi vor fi abundente, după care sunt estimate ploi în cantități normale, potrivit prognozei meteo ANM pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-12 aprilie 2026

Valorile termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, dar cu o abatere termică negativă ușor mai accentuată în zonele montane și în extremitatea de nord-est.

Ploile vor lipsi în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Recent, directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat că vremea se strică brusc înainte de Paște, iar de joi, temperaturile scad accentuat, fiind așteptate ploi, vijelii și ninsori în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 13-19 aprilie 2026

Temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în regiunile sudice, precum și la munte, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi abundente în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 20-26 aprilie 2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Ploile vor fi în cantități normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

De 1 Mai, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor lipsi în regiunile nordice, nord-estice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

