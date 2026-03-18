Sute de sancțiuni și produse retrase de la vânzare după controalele ANPC

În cadrul acestor acțiuni, ANPC a constatat nereguli grave în patru domenii principale: carburanți, produse alimentare, servicii alimentare și produse nealimentare. Instituția a aplicat 359 de sancțiuni contravenționale, dintre care 245 au fost amenzi, însumând peste 1,49 milioane de lei, și 114 avertismente. Totodată, au fost oprite de la comercializare produse în valoare de 45.248 lei, iar alte produse, în valoare de 10.896 lei, au fost suspendate temporar.

„ANPC ia act cu responsabilitate de sesizările publice ale consumatorilor și apreciază încrederea pe care aceștia o acordă, însă intervine ferm, în limitele atribuțiilor legale, pentru a preveni și sancționa orice practici care ar putea afecta drepturile și interesele consumatorilor”, a declarat Ionel Cristinel Obretin, președintele instituției.

Carburanți și produse alimentare, în vizor

În domeniul carburanților, inspectorii ANPC au descoperit probleme precum:

  • Neafișarea prețurilor la loc vizibil sau pe pompe;
  • Totemuri de informare a prețurilor nefuncționale;
  • Lipsa informațiilor despre caracteristicile combustibililor, cum ar fi procentul de etanol;
  • Documentație incompletă privind calitatea carburanților;
  • Scurgeri de combustibil și pavimente neigienizate.

Controlul a vizat și produsele alimentare vândute în stațiile de carburant. Printre neconformități s-au numărat:

  • Etichete incomplete sau fără traducere în limba română;
  • Produse expirate sau ambalaje deteriorate;
  • Fructe și legume cu mucegai;
  • Prețuri incorect afișate;
  • Depozitare necorespunzătoare și vitrine frigorifice neigienizate.

Servicii alimentare și produse nealimentare

În zona serviciilor alimentare, inspectorii au constatat probleme grave, precum:

  • Lipsa informării privind alergenii;
  • Etichetare incorectă a produselor;
  • Nerespectarea temperaturilor de păstrare;
  • Ustensile și echipamente neigienizate.

Produsele nealimentare au fost și ele analizate. Printre deficiențele identificate se numără:

  • Lipsa traducerii și a marcajelor de conformitate (CE);
  • Produse cu termen de valabilitate depășit;
  • Depozitare necorespunzătoare;
  • Butelii GPL deteriorate sau neconforme.

Mecanisme de intervenție

Potrivit articolelor din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 și Ordonanța de urgență nr. 84/2022, ANPC are competența de a interveni în perioade de criză, cum ar fi starea de urgență sau alertă, pentru a preveni speculațiile. În astfel de situații, legea interzice:

  • Stabilirea de prețuri nejustificat de mari;
  • Limitarea nejustificată a producției sau vânzărilor;
  • Acumularea și revânzarea produselor la prețuri exagerate.

Prețurile la benzină și motorină variază miercuri, 18 martie 2026, astfel că în unele orașe precum Cluj au crescut cu până la 0,24 lei/l, iar în altele sunt în scădere cu până la 0,39 lei/l.

