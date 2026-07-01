Tariful mediu ponderat de distribuție scade cu 7,1%, ceea ce va reduce componenta de distribuție din factura de gaze pentru majoritatea consumatorilor români, dar acest lucru se va vedea în facturi din a doua jumătate a anului.

Scăderi de preț pentru marii operatori de gaze

Noile tarife, aplicabile celor 27 de operatori de distribuție licențiați la nivel național, marchează reduceri importante pentru principalii jucători din domeniu.

Distrigaz Sud Rețele (Engie), Delgaz Grid (E.ON) și Neogas Grid (Premier Energy), care gestionează cele mai multe rețele, înregistrează reduceri ale tarifelor de distribuție între 7,5% și 9%, potrivit datelor furnizate de ANRE.

„Pentru cei mai mulți români, distribuția gazului costă mai puțin de la 1 iulie. Pentru următoarea perioadă de aplicare, tariful mediu ponderat scade cu 7,1%. Este o evoluție importantă, mai ales într-un context în care costurile din energie rămân o preocupare majoră pentru consumatori și pentru economie. În același timp, trebuie spus foarte clar că tariful de distribuție este doar una dintre componentele facturii finale. Impactul concret asupra fiecărui client depinde de operatorul de distribuție, de categoria de consum, de volumul consumat și de celelalte componente ale prețului final. Decizia adoptată de Comitetul de Reglementare reflectă rolul ANRE de a menține un echilibru corect între nevoia de finanțare a infrastructurii de distribuție și protejarea consumatorilor”, a declarat George Niculescu, președintele ANRE.

Evoluții diferențiate ale prețului pe operatori

Tarifele aprobate de ANRE reflectă variații semnificative între operatori. Potrivit instituției, 14 operatori vor avea parte de creșteri de tarife, în timp ce 13 vor beneficia de reduceri.

Dintre aceștia, patru operatori vor înregistra reduceri de peste 10%, iar șase operatori vor raporta creșteri de cel puțin 5%.

Aceste fluctuații sunt determinate de factori precum structura de costuri, investițiile în infrastructură și volumele de gaze distribuite pe fiecare rețea.

ANRE menționează că tariful mediu ponderat a scăzut de la 58,47 lei/MWh la 54,32 lei/MWh, reducerea fiind posibilă în principal datorită operatorilor cu volume mari, precum Distrigaz Sud Rețele și Delgaz Grid, care împreună gestionează aproape 90% din volumul total prognozat de 72,59 TWh.

Aceste reduceri vor avea un impact benefic pentru marea majoritate a consumatorilor casnici.

Care este impactul asupra consumatorilor

„Tabloul complet reflectă un echilibru: 14 creșteri și 13 reduceri de tarif, diferențiate pe fiecare operator. Patru operatori beneficiază de reduceri de cel puțin 10%, în timp ce șase operatori înregistrează majorări de cel puțin 5%. Aceste variații țin de structura de costuri, de investițiile realizate și de volumele specifice fiecărei rețele, iar impactul resimțit de fiecare consumator depinde de operatorul din zona sa și de profilul propriu de consum. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat pe operatori de distribuție și pe categorii de consum, în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator”, a adăugat ANRE.

În același timp, datele arată că disponibilitatea gazelor din producția internă la preț reglementat, de 110 lei/MWh, pentru consumul clienților casnici și al centralelor electrice de termoficare (CET-uri), a scăzut semnificativ în 2026.

Conform celor mai mari producători interni, Romgaz și OMV Petrom, aceste cantități au ajuns la aproximativ 32 TWh, față de 52 TWh în 2025.

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