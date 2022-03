„La ieșire din Vatra Dornei indicatorul m-a avertizat că rămân fără benzină în 40 km. Până la Suceava mai aveam 100 km. Nu-i nicio panică, mai am șapte stații peco în drum. Prin urmare, pe relaxare, n-am oprit la Petrom, unde mi s-a părut că e suspect de aglomerat, fără să-mi pun problema “de ce””, spune Ştefan Mandachi, pe Facebook.

Omul de afaceri continuă: „Efectiv mintea mea n-a putut procesa coada enormă, decât vizual. Pentru că niciodată n-am văzut ceva similar. Mi-am zis ca opresc la Peco Mol din Humor, ca să evit Lukoil. Trec năuc pe lângă Lukoil din Câmpulung unde acum 20 min (ora 19:55) erau 200 mașini. Coadă triplă față de Petromul din Dorna. Indicatorul meu de la benzină nu se dezminte și țipă. (Eram demult obișnuit cu el)”.

„Dacă în urmă cu trei minute n-aș fi băgat benzină decât dintr-un Peco de brand, acum am tăbărât în primul coteț de benzinărie care mi-a apărut în cale. Mă gudur pe lângă un angajat să-mi vândă 2 litri de gaz, ca să mă târâi până la Suceava. “Nu mai avem benzină!”. Demarez panicat spre Socar. Aici, coada e până la Humor. Nu-i văd capătul. Abia ating accelerația uitându-mă cu un nod în gât, spre orizont”, adaugă Ştefan Mandachi.C

Cu o ultimă speranță, mă uit disperat în depărtare, spre Mol. Porschele plânge că rămâne fără gaz, eu o țin la consum, abia mângâi frâna și accelerația, să nu pierd demarajul. Cele trei liniuțe îmi arată că fundul rezervorului e uscat. Când am văzut codoaia cozilor de la Peco Mol, m-am resemnat. Am parcat căruța cumincior pe dreapta și am plecat după o un bidon la Sușiava. Acum stau pe facebook, în dreapta. Dau scroll mofturos. Fierb la glume cu prețul la benzină. Îi întreb pe ai mei: “fraților, oare dacă pun postarea asta, n-o să zică lumea că am rămas în pana prostului?”.

Ştefan Mandachi: