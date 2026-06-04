În acest sens, potrivit Legii 233/2022, UniCredit Bank S.A. poate include în portofoliul de creanțe destinat garantării emisiunilor de obligațiuni ipotecare (denumit în continuare „Portofoliul„) creanțele provenind din contractele de credit ipotecar/de investiții imobiliare. 

Includerea în Portofoliu de către UniCredit Bank S.A. a creanțelor provenind din contractele de credit nu afectează în niciun fel drepturile, obligațiile și angajamentele din contractele de credit ipotecar/de investiții imobiliare și nici nu vor determina schimbări cu privire la termenii contractuali agreați sau la garanțiile aferente contractului de credit. Prin urmare, toate prevederile din contractele de credit (inclusiv cele cu privire la dobânzi, angajamente, rambursare la termen sau anticipat etc) vor rămâne neschimbate.

Derularea și structura Programului vor urma întocmai fluxurile de lucru stabilite de reglementările legale aplicabile, precum și cele mai bune practici în domeniu. 

În vederea includerii în Portofoliu a creanțelor decurgând din contractele de credit, conform Legii 233/2022, este necesar ca dreptul de compensare al clienților persoane fizice față de UniCredit Bank S.A. să fie suspendat pe durata înscrierii creanțelor respective în Portofoliu. Compensarea este un mod de stingere a datoriilor dintre două persoane care au datorii reciproce, până la concurența celei mai mici dintre ele. Menționăm că acest drept de compensare ar putea fi aplicabil numai dacă, pe perioada derulării contractului de credit, apar datorii reciproce, determinate și scadente, între client și bancă.

În baza articolului 14 alin (1) litera (b) din Legea 233/2022, informăm clienții anterior menționați că au dreptul de a nu renunța la dreptul de compensare față de UniCredit Bank S.A. pe perioada includerii creanțelor în Portofoliu.

În cazul în care debitorii din contractele de credit doresc să exercite dreptul de a nu renunța la compensare, trebuie să transmită o notificare scrisă la sediul oricărei Sucursale Unicredit Bank S.A. în termenul și potrivit condițiilor menționate în corespondența adresată clienților în acest sens și/sau dispozițiilor legale. Lista completa a sucursalelor se poate accesa pe www.unicredit.ro, in secțiunea „Sucursale si ATM”.

În cazul în care notificarea din partea clienților nu este primită de bancă în termenul menționat, în conformitate cu prevederile articolului 14 alineatul 1 litera (c) din Lege, dreptul de compensare în legătură cu creanțele decurgând din contractele de credit se suspendă. 

Dorim să ne asigurăm că informațiile ce fac obiectul prezentului anunț sunt clar înțelese. De aceea, rugăm clienții să consulte răspunsurile celor mai frecvente întrebări legate de acest subiect accesând secțiunea „Documente Utile” si ulterior fișierul „Q&A Obligațiuni” de pe pagina de internet a băncii (www.unicredit.ro). Totodată, invităm clienții în unitățile UniCredit Bank pentru a discuta orice aspect legat de acest anunț. 

Publicarea prezentei informări nu reprezintă si nu trebuie interpretata ca reprezentând aprobarea programului de obligațiuni garantate, o oferta de subscriere, o invitație de investire sau o garanție ca programul de obligațiuni garantate va fi aprobat ori ca o emisiune de obligațiuni garantate va fi realizata. Orice emisiune de obligațiuni garantate se va putea realiza numai după obținerea aprobărilor aplicabile, inclusiv aprobarea prealabila a programului de obligațiuni garantate de către Banca Națională a României, si cu respectarea documentației aplicabile.

În situația în care creanțele vor fi incluse în Portofoliu, acest lucru va implica prelucrări ale datelor cu caracter personal. Astfel, informăm clienții noștri că datele personale ale acestora menționate în contractul relevant  pot face obiectul transmiterii către entități și/sau autorități menționate în Legea 233/2022 (ca, de exemplu, agenți, auditori), în vederea îndeplinirii obligațiilor lor în legătură cu Portofoliul, astfel cum sunt prevăzute de Legea 233/2022, cu respectarea tuturor drepturilor decurgând din reglementările legale și din cadrul normativ intern privind confidențialitatea. Terții destinatari ai datelor vor gestiona datele pe perioadele de retenție stabilite conform specificului activității, de la caz la caz. În calitate de persoane vizate, cu privire la datele cu caracter personal, clienții noștri beneficiază de  drepturile reglementate de Regulamentul UE 2016/679, incluzând dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, restricționare sau ștergere, dreptul de a se opune prelucrării sau dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere.

Foto: UniCredit Bank

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