Adopții forțate în Australia

Diane avea 21 de ani când a născut într-un spital din Australia în septembrie 1976. Personalul medical i-a luat imediat copilul, fără să-i permită să-l vadă sau să-l țină în brațe. I s-a spus că nou-născutul a murit.

„Pentru toţi cei din spital, eram o ruşine, iar moartea copilului meu era pedeapsa pentru păcatul meu teribil”, a povestit Diane..

În realitate, documentele de externare pe care a fost pusă să le semneze erau acte de adopție. Băiețelul ei trăia.

Cazul lui Diane nu este singular. Mii de copii ai „părinților necorespunzători” au fost luați și dați spre adopție în Australia între anii 1940-1970. Mamele necăsătorite erau deseori înșelate sau amenințate să renunțe la copiii lor.

Unii oficiali medicali și lideri religioși considerau că acest lucru era mai bine pentru copil. În anii ’60, rata adopțiilor pentru mamele nedorite ajungea până la 60%.

Aceste separări forțate au fost adesea traumatizante, crescând riscul problemelor de sănătate mintală pentru mame, tați și copii.

Povestea lui Diane

Diane a rămas însărcinată la 20 de ani, în timp ce lucra ca au pair în Canada. Când a început să se simtă rău, s-a mutat în Australia.

„Sentimentul meu de rușine era atât de intens, încât nu m-am gândit să spun nimănui – nici familiei mele, nici măcar lui Jason (tatăl copilului)”, a mărturisit ea.

În noaptea când au început contracțiile, Diane a cerut să fie dusă la doctor pentru „dureri de stomac”. Reacția gazdei sale când a aflat adevărul a fost de șoc și furie.

La spital, Diane a fost tratată cu dispreț. Nu și-a auzit copilul plângând și nici nu l-a văzut. I s-a spus doar că a murit.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că mi s-au înmânat niște documente și o voce rece mi-a spus că nu pot pleca până nu semnez actele de externare. Ca un robot, am făcut ce mi s-a spus”, a relatat Diane.

Reuniunea neașteptată

După 42 de ani, în 2018, Diane a primit un e-mail de la Simon, fiul ei biologic. El descoperise că fusese adoptat la naștere și o găsise pe Diane în urma unui test ADN.

„Sincer, mi s-a părut că mă uit la o fotografie cu mine când eram copil”, a spus Diane despre pozele trimise de Simon cu el și fiica lui.

Simon nu știuse niciodată că fusese dat spre adopție forțată. A căutat-o pe Diane după ce a devenit el însuși tată.

Întâlnirea dintre mamă și fiu a fost copleșitoare pentru Diane: „Nu puteam să-mi iau ochii de la el, neputând să cred că pot să întind mâna peste masă și să-l ating. Părea imposibil, dar minunat”.

Impactul emoțional

Diane a ținut secretă această traumă timp de decenii. Abia după reuniunea cu Simon a realizat „adevărata greutate a ceea ce am purtat în toți acești ani”.

Ea a decis să nu întreprindă acțiuni legale, aflând că spitalul fusese demolat și dosarele distruse.