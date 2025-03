Sir Keir Starmer, care a vizitat Washingtonul joi, crede că Trump vrea o „pace durabilă” între Rusia și Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat, duminică, că Marea Britanie şi Franţa lucrează împreună la „un plan pentru a opri luptele” dintre Ucraina şi Rusia, cu doar câteva ore înainte de un summit al celor aproximativ 15 lideri europeni la Londra.

După schimburi de opinii cu preşedinţii american, ucrainean şi francez, „am convenit că Marea Britanie, împreună cu Franţa şi poate încă una sau două (ţări), vor colabora cu Ucraina la un plan de încetare a luptelor, iar apoi vom discuta acest plan cu SUA”, a declarat Keir Starmer într-un interviu acordat BBC.

„Cred că am făcut un pas în direcţia cea bună”, a spus Starmer.

„Am ajuns să-l cunosc”

Prim-ministrul a declarat pentru BBC că este de părere că preşedintele SUA doreşte o pace durabilă în Ucraina.

Întrebat de ce a crede acest lucru, Starmer a răspuns: „Pentru că am vorbit cu el de mai multe ori. Am ajuns să-l cunosc. Am avut discuții ample cu el și cred că motivația lui este o pace durabilă”.

Totodată, premierul britanic a adăugat: „Dacă întrebarea este dacă am încredere în Donald Trump când spune că vrea o pace durabilă, răspunsul este da”.

El a repetat afirmaţia conform căreia vor fi necesare garanţii de securitate americane pentru ca aceasta să se menţină.

Keir Starmer a mai spus că Europa se află într-un „moment de reală fragilitate” și nu are încredere în cuvântul lui Vladimir Putin.

Starmer găzduieşte duminică la Londra un summit al liderilor europeni pentru a discuta despre Ucraina.

