„I-am cerut ieri (joi – n.r.) ministrului afacerilor externe Juan Ramon de la Fuente să ia legătura cu secretarul de stat (american și consilierul pentru securitate națională Marco Rubio – n.r.) și, dacă este necesar, să discute cu președintele Trump pentru a întări coordonarea” în cadrul unui acord bilateral existent în materie de securitate, a declarat președinta Mexicului într-o conferință de presă.

Claudia Sheinbaum a susținut că șeful diplomației americane Marco Rubio a evocat „buna coordonare în materie de securitate care există” între țara sa și Mexic.

Această reacție vine după ce Donald Trump a declarat joi că va ordona „atacuri la sol” împotriva cartelurilor de droguri.

„Vom începe să lovim la sol în legătură cu cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi (…) ce s-a întâmplat cu această țară”, a spus liderul republican de la Casa Albă într-un interviu acordat pentru postul de televiziune Fox News în contextul capturării și înlăturării de la putere a liderului venezuelean Nicolas Maduro, pus sub acuzare pentru narcoterorism în Statele Unite.

Donald Trump a cerut duminică Mexicului „să se adune”, după luni de presiuni asupra statului vecin privind combaterea traficului de droguri și echilibrarea balanței comerciale.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că a îndemnat-o pe omoloaga sa Claudia Sheinbaum să-l lase să trimită armata americană să lupte împotriva traficanților de droguri care operează în Mexic, o propunere pe care aceasta a respins-o până acum.

Mexicul și-a întărit cooperarea la frontieră cu Statele Unite și a extrădat anul trecut zeci de baroni ai drogurilor, dar președinta Sheinbaum a dat asigurări în mai multe rânduri că nu-și dorește nicio intervenție militară americană în țara sa, notează AFP.