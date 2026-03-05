Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară în județele Ilfov, Timiș, Alba, Călărași și Neamț.

Conform Poliției Române, acțiunea face parte dintr-o operațiune globală împotriva criminalității cibernetice, coordonată de Biroul pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție SUA și Europol.

Investigația FBI a identificat o platformă online dedicată comerțului ilegal cu baze de date furate, identități digitale, numere de carduri de credit și debit, vulnerabilități software și instrumente pentru acces neautorizat.

„Platforma online, ce a făcut obiectul investigațiilor, ar fi comercializat baze de date sustrase, credențiale de acces, date de identificare personală, identități digitale, numere de carduri de credit și debit, precum și vulnerabilități software obținute prin accesul neautorizat la dispozitivele electronice ale victimelor, alături de mijloace pentru obținerea accesului neautorizat și alte activități ilegale similare”, precizează sursa citată.

Datele prezentate de anchetatori arată că, între 2022 și 2025, cei cinci români cercetați ar fi oferit în mod repetat, fără drept, credențiale de acces (nume de utilizator, adrese de email, parole, coduri) pentru conturi de aplicații, rețele de socializare sau sisteme de plată ale unor persoane neidentificate. Pe parcursul perchezițiilor, autoritățile au descoperit și confiscat dispozitive de stocare a datelor.

Acțiunea, care a implicat autorități din Australia, Belgia, Canada, Germania, Grecia, Kosovo, Malaezia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania și Regatul Unit, a dus la închiderea platformei și confiscarea bazei de date.

„Departamentul de Justiție a anunțat confiscarea bazei de date a acestei platforme, unul dintre cele mai mari forumuri online din lume unde se puteau cumpăra și vinde date furate și instrumente de comitere a criminalității cibernetice”, informează Poliția Română.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate București, Timișoara, Alba Iulia, Călărași și Neamț, luptătorilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Alba, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi „Glad Voievod” Timișoara și Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii rețele de infractori implicați.

