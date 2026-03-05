Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 5 martie 2026

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Report de peste 4,22 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 5 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei.

Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat din nou marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro).

Biletul respectiv a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar costul a fost de 12 lei.

