Rezultatele loto din 5 martie 2026

Joker:
Noroc Plus:
Loto 5 din 40:
Super Noroc:
Noroc:
Loto 6 din 49:

Report de peste 4,22 milioane de lei la tragerea Loto 6/49 din 5 martie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 828.500 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,71 milioane de lei (peste 924.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 55,66 milioane de lei (peste 10,92 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc un report la categoria I în valoare de peste 183.300 de lei (peste 35.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,31 milioane de lei (peste 257.800 de euro). La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 74.900 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La extragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost acordat premiul cel mare la categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 4,5 milioane de euro. Biletul câștigător a fost cumpărat online, prin platforma amparcat.ro, și a inclus trei variante la Loto 6/49 și o variantă la Noroc, pentru care s-a plătit 28 de lei.

Acesta a fost primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, pe 9 noiembrie 2025, a fost câștigat din nou marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 49 de milioane de lei (circa 9,8 milioane de euro).

Biletul respectiv a fost jucat online, pe site-ul Loteriei Române, iar costul a fost de 12 lei.

Deputatul condamnat în dosarul ANRP își cere șpaga înapoi. Theodor Nicolescu vrea de la stat 6,2 milioane de lei, considerând confiscarea o „eroare judiciară"
Știri România 07:00
Deputatul condamnat în dosarul ANRP își cere șpaga înapoi. Theodor Nicolescu vrea de la stat 6,2 milioane de lei, considerând confiscarea o „eroare judiciară”
Un șofer român de camion a făcut cea mai mare greșeală, după ce nu a păstrat distanța, în Vâlcea, la Gura Văii
Știri România 04 mart.
Un șofer român de camion a făcut cea mai mare greșeală, după ce nu a păstrat distanța, în Vâlcea, la Gura Văii
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me" care ne va reprezenta la Viena
Stiri Mondene 04 mart.
Alexandra Căpitănescu a câștigat finala Eurovision România 2026. Cum sună melodia „Choke Me” care ne va reprezenta la Viena
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani". Ce animale crește în gospodărie actorul
Exclusiv
Stiri Mondene 04 mart.
Dragoș Bucur, noi detalii despre viața trăită departe de București: „Am senzația că devenim încet-încet țărani”. Ce animale crește în gospodărie actorul
BREAKING NEWS | Un pieton a fost prins sub roțile unei mașini, la Piața Romană
Ilie Bolojan a avut un mesaj pentru Bogdan Ivan, după ce ministrul PSD al Energiei și-a schimbat declarațiile privind prețul benzinei la 10 lei
PSD spune că Ilie Bolojan are o atitudine sfidătoare în coaliție și anunță că după ce se definitivează bugetul urmează repercusiuni. Replica PNL
