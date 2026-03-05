După cum precizează compania de stat, montarea grătarului des în zona prizei de apă, esențial pentru protecția instalațiilor hidrotehnice, implică operațiuni complexe, inclusiv folosirea unui elicopter, având în vedere dificultatea accesului.

Hidroelectrica folosește elicoptere la Vidraru, lacul se reumple în aprilie

„Lucrările din cadrul proiectului de retehnologizare a Amenajării Hidroenergetice Vidraru continuă într-un ritm susținut. În aceste zile, în zona prizei de apă a barajului Vidraru se desfășoară montajul panourilor grătarului des, un element esențial pentru protecția instalațiilor hidrotehnice ale centralei. Din cauza accesului dificil în această zonă, transportul și poziționarea panourilor se realizează cu ajutorul unui elicopter, o operațiune complexă care necesită coordonare precisă și respectarea strictă a condițiilor de siguranță”, explică Hidroelectrica, pe pagina de LinkedIn.

Lacul Vidraru, una dintre cele mai mari acumulări din România, va începe procesul de umplere controlată în luna aprilie 2026, conform estimărilor companiei, citată de publicația e-nergia.ro.

„Procesul de reumplere a lacului de acumulare Vidraru este programat să înceapă în luna aprilie 2026 (…). Estimarea actuală este ca, în condițiile unei hidraulicități de 80% din media multianuală, nivelul minim de exploatare al lacului să fie atins în jurul lunii octombrie 2026. Umplerea lacului va fi direct influențată de evoluția debitelor și a precipitațiilor din bazinul hidrografic al râului Argeș”, a precizat Hidroelectrica.

Lucrările de retehnologizare, începute în noiembrie 2024, reprezintă o investiție de 200 de milioane de euro, atribuită după cinci tentative eșuate.

Această inițiativă strategică urmărește modernizarea unei infrastructuri esențiale pentru securitatea energetică a României.

Golirea lacului Vidraru a început la 1 august 2025

Golirea controlată a lacului Vidraru a început la 1 august 2025 și, conform planului, urma să se încheie pe 28 februarie 2026, iar în linii mari s-a finalizat deja.

Montarea grătarului des, care protejează echipamentele critice ale centralei, se desfășoară în această perioadă, în condiții de maximă coordonare.

Deși lacul va începe să fie reumplut, retehnologizarea complexă a hidrocentralei săpate adânc sub munte va continua și după această dată.

Conform datelor furnizate de Hidroelectrica, producția de energie electrică va fi reluată spre sfârșitul toamnei 2026, odată ce nivelul minim de exploatare va fi atins.

Procesul de reumplere, planificat să înceapă în aprilie, va fi strâns legat de regimul hidrologic din 2026, iar atingerea nivelului optim de exploatare va depinde de precipitațiile și debitele râului Argeș.

Potrivit Hidroelectrica, procesul de golire era crucial pentru evaluarea și îmbunătățirea barajului și a echipamentelor sale, după circa cinci decenii de funcționare neîntreruptă.

Detalii despre proiectul de retehnologizare de la lacul Vidraru

Contractul pentru retehnologizarea Amenajării Hidroenergetice Vidraru, semnat în iulie 2024, are o valoare de 188.382.000 de euro fără TVA. Acesta face parte din strategia de investiții a companiei.

Hidrocentrala Vidraru, operațională din 9 decembrie 1966, folosește potențialul hidroenergetic al Argeșului pe 28 km, între Cumpăna și Oiești, valorificând o cădere totală de apă de 324 de metri.

Lacul de acumulare are un volum total de 465 de milioane de metri cubi, din care 320 de milioane de metri cubi reprezintă volumul util.

Centrala este situată la 104 m sub albia râului Argeș și are patru turbine Francis verticale de 55 MW fiecare.

La inaugurare, în 1966, barajul Vidraru era al cincilea ca mărime în Europa și al nouălea în lume, cu o înălțime de 166,6 metri și o lungime la coronament de 307 metri.

Hidroelectrica, deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.