HBO a lansat teaser trailer pentru serialul „Casa Dragonului”, sezonul 3. În primul teaser, dragoni impunători domină cerul, pe măsură ce tensiunile dintre personajele cheie ating pragul limită, războiul fiind mai aproape decât niciodată. Noul sezon este programat pentru lansare în luna iunie.

SkyShowtime a lansat pe 2 martie serialul „Marshals: O poveste din Yellowstone”, cu actorul Luke Grimes din „Cincizeci de umbre ale lui Grey” și „Yellowstone” în rolul principal. Protagonistul părăsește viața de la fermă pentru a se alătura unei unități de ofițeri americani de elită. Serialul explorează costurile psihologice unui job în slujba legii. Primul episod este deja disponibil pe SkyShowtime, iar restul vor apărea săptămânal.

HBO lansează pe 9 martie serialul de comedie „Rooster”, cu Steve Carell în rolul principal. Actorul din „La birou” joacă un autor de vârstă mijlocie care are o relație complicată cu fiica lui. Serialul va avea 10 episoade care vor apărea săptămânal.

Thrillerul românesc „Acel martie”, regizat de Iura Luncașu, ajunge în cinematografe pe 6 martie. Filmul, bazat pe romanul omonim semnat de Olivia Odăianu, propune o acțiune intensă, cu miză internațională și o distribuție puternică, din care fac parte Esther Acebo din „Fabrica de bani”, Luke Roberts din „Urzeala Tronurilor” și Mădălina Bellariu-Ion din „Tânărul papă”. În film mai joacă și actrița Ioana Ginghină, dar și prezentatoarele TV Iuliana Pepene și Ioana Petric.

Christian Bale și Jessie Buckley sunt Frankenstein și mireasa lui în drama horror „Mireasa!”, din 6 martie în cinematografe. Acțiunea filmului este plasată în Chicago-ul anilor 1930, când monstrul lui Frankenstein îi cere unui doctor să-i creeze o parteneră. Cei doi readuc la viață o femeie ucisă, ceea ce dezlănțuie o poveste de dragoste care atrage atenția poliției și duce la o transformare socială radicală.