Născut în 1942 într-o familie din burghezia lisaboneză, Lobo Antunes a trăit ororile războiului colonial din Angola în anii 70, unde a fost medic militar. Această experiență a marcat profund opera sa literară. După întoarcerea în Portugalia, a lucrat ca psihiatru în Lisabona, până când, în 1985, s-a dedicat exclusiv scrisului.

„Os Cus de Judas” (1979), al doilea roman al său și unul dintre cele mai cunoscute, este monologul unui bărbat întors din război, o temă recurentă în operele sale. În romane precum „Manualul inchizitorilor” (1996), autorul explorează cu ironie conflictele societății portugheze, adânc afectată de dictatura de 48 de ani și tranziția dificilă la democrație după 1974.

Antonio Lobo Antunes a fost căsătorit de două ori și a avut trei fiice. În ciuda unor probleme grave de sănătate, inclusiv vindecarea de trei tipuri de cancer, el a continuat să scrie aproape un roman pe an, însă în ultimii ani nu a mai publicat. Potrivit unui jurnalist care l-a intervievat, scriitorul ar fi suferit de o formă de demență, informație neconfirmată de familie.

Autor a aproximativ 30 de romane și a mai multor volume de cronici, Lobo Antunes a primit în 2007 Premiul Camões, cea mai prestigioasă distincție literară lusofonă. În mai 2018, el a vizitat Bucureștiul, unde a vorbit despre admirația pentru Brâncuși, literatura română și rolul vindecător al scrisului.

