Totul a pornit de la modul în care președintele Nicușor Dan a răspuns la întrebările presei referitoare la invitația Franței de a include România sub umbrela sa nucleară.

Șeful statului a oferit un răspuns prudent, subliniind garanțiile de securitate deja existente. Acesta a reamintit că România, la fel ca toate țările din Alianță, beneficiază deja de umbrela nucleară a NATO, oferită de Statele Unite.

Referitor strict la oferta franceză, președintele a menționat doar că parteneriatul strategic cu Franța se află „într-o extindere”.

„Mai departe, în relația cu Franța, noi, după cum știți, avem un parteneriat strategic, care este un parteneriat pe mai multe paliere. Acest parteneriat este într-o extindere. Și mă opresc aici”, a conchis Nicușor Dan.

Acest final a declanșat o reacție explozivă din partea lui Cristian Tudor Popescu. Într-o postare pe Facebook, gazetarul a taxat sever ezitarea și atitudinea președintelui, folosind termeni extrem de duri.

„Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot”, a scris Cristian Tudor Popescu, taxând reacția președintelui drept o „hlizeală de înapoiat mintal”.

Deși gazetarul a recunoscut că l-a votat și îl va vota în continuare pe Nicușor Dan în orice confruntare electorală cu liderul AUR, George Simion, acest lucru nu l-a împiedicat să îi facă o radiografie politică dură.

„Prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a transmis Cristian Tudor Popescu.