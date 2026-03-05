Britney Spears a fost arestată în California după ce a fost prinsă băută la volan: „Un incident nefericit”

Eliberată din arest după câteva ore

Ea a fost eliberată la primele ore ale dimineții de joi și urmează să se prezinte la Curtea Superioară din Ventura County pe 4 mai.

Un reprezentant al lui Spears a declarat pentru BBC News: „Acesta a fost un incident nefericit, care este complet de neiertat. Britney va lua măsurile necesare și va respecta legea, iar sperăm că acesta va fi primul pas într-o schimbare mult așteptată care trebuie să aibă loc în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă. Băieții ei vor petrece timp cu ea. Cei dragi ei vor veni cu un plan mult așteptat pentru a o ajuta să aibă succes și să se simtă bine.”

Se pare că vedeta pop și-a șters contul de Instagram joi, când a apărut știrea arestării sale. Conform TMZ, vedeta americană ar fi condus sub influența alcoolului. După ce I s-a pus cătușele, ea a fost condusă la un spital pentru detereminarea alcoolemiei.

Problemele cu legea nu sunt o noutate pentru Britney Spears. În 2007, artista a fost acuzată că a părăsit locul unui accident fără permisiunea autorităților, însă dosarul a fost închis după ce aceasta a achitat daunele provocate. Ulterior, în octombrie 2008, acuzațiile au fost retrase definitiv, după ce juriul a votat cu o majoritate de 10 la 2 în favoarea achitării sale.

Și-a vândut drepturile de autor pentru o sumă uriașă

După o carieră de succes, Britney Spears a decis să își vândă drepturile de autor. BBC relatează că artista de 44 de ani a încheiat un acord major cu Primary Wave pe 30 decembrie 2025. Se estimează că portofoliul său muzical a fost achiziționat pentru uriașa sumă de 200 de milioane de dolari.

Recunoscută pentru succesul fenomenal al unor piese precum „…Baby One More Time”, „Oops!… I Did It Again”, „Toxic” și „Gimme More”, Spears a reușit să își recâștige autonomia după ani de zile în care viața sa personală și profesională a fost subordonată unei tutele legale controversate.

„Nu mă voi mai întoarce niciodată”, a fost mesajul tranșant al artistei în ianuarie 2024, punând capăt speculațiilor despre un nou album. Ultima piesă semnată de Spears rămâne melodia lansată alături de Elton John în urmă cu patru ani.

Recent, Britney Spears, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit pe Instagram cât de dificilă i-a fost viața alături de familia sa, afirmând că este „norocoasă să fie în viață”. Vedeta se teme de cei dragi și luptă să depășească traumele trecutului.

