În ultima lună, Iuliana Marciuc nu a văzut decât organizare pentru Selecția Națională Eurovision 2026. A dat-o de gol chiar soțul ei, Adrian Enache, care a venit în seara finalei să o susțină. „Nu trebuie disturbată. A muncit foarte mult și va vedea. Este o producție excepțională. Felicit întreaga echipă și pe ea, bineînțeles. Merită la cât a muncit. O să iasă o treabă foarte bună și sperăm că la Viena să mergem să schimbăm puțin fața României care acum e șifonată, din păcate”, a declarat amuzat artistul pentru Libertatea.

De cealaltă parte, și ne referim aici și la faptul că cei doi nu s-au văzut aproape deloc pe tot parcursul transmisiei în direct a finalei Eurovision România 2026, ci au stat în studiouri diferite, Iuliana Marciuc a recunoscut că a fost cam absentă din viața de familie. „Pe acasă am trecut. Cum să spună că nu am trecut pe acasă? Numai că nu se putea vorbi cu mine și mi se închideau ochii mult mai devreme decât de obicei. Adică pe la 10, 10 și jumătate eram gata”, a completat amuzată șefa delegației României la Eurovision.

S-au folosit 200 de ecrane Led și 170 aparate de iluminat pentru show

Pentru a le da șansă finaliștilor să se apropie cât mai mult de show-ul pe care îl vizualizau pentru competiția internațională, echipa TVR s-a pus în mișcare și au încercat să facă din imposibil, posibil. „Într-adevăr a fost o muncă de echipă. Mă bucur foarte mult că mașinăria TVR s-a urnit și că am avut o simbioză totată între tehnic și editorial. Asta s-a văzut pe scenă. Mulțumim bineînțeles și tuturor concurenților care au avut show-uri atât de minunate. S-au pregătit extraordinar de tare și fiecare dintre ei, probabil că merita să meargă la Viena, dar așa este într-un clasament. Trebuie să fie și un clasament. Dacă ar fi să începem cu cifre, aș spune 200 și ceva de ecrane Led de înaltă rezoluție, au fost peste 170 de aparate de iluminat de ultimă generație, de lumină înteligentă, iar echipa Televiziunii Române are aproape 200 de oameni care au lucrat aici în ultimele săptămâni pentru a realiza această simbioză, spun eu, îmi place mie să cred, perfectă. Iar eu sunt recunoascătoare și sunt mândră că am putut fi responsabilul unui proiect care este cea mai mare provocare a unui realizator. Este de fapt, cea mai mare producție live de televiziune”, a mai declarat Iuliana Marciuc pentru Libertatea.

Acum, cu aproape două luni înainte ca finalista să ne reprezinte la Eurovision 2026, se începe o campanie de promovare a piesei, dar mai ales a artistului. Astfel că, Iuliana Marciuc face apel la mass media, dar și la susținătorii concursului, la fani, să o ajute pe Alexandra Căpitănescu să fie cât mai vizibilă în Europa. „Eu cred că acum trebuie toată România să susțină acest concurent. Oricum am văzut că a fost susținut de juriu pentru că l-a pus pe primul loc, a fost susținut de public, a fost în clasamentul celor de pe YouTube, al celor de pe Facebook. Deci există această unitate. Deci, haideți să ne gândim că reprezentăm România”, a completat managerul de proiect Selecția Națională Eurovision 2026.

