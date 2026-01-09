„Vom începe acum să atacăm în legătură cu cartelurile. Cartelurile conduc Mexicul. Este foarte, foarte trist să vezi ce s-a întâmplat cu acea țară, dar cartelurile o conduc și ucid 250, 300.000 de oameni în țara noastră în fiecare an”, a declarat Trump.

Mexicul, condus de președinta Claudia Sheinbaum, a refuzat în repetate rânduri să acorde permisiunea pentru acțiuni militare americane pe teritoriul său. În noiembrie 2025, Sheinbaum anunțase un acord cu SUA prin care Marina mexicană urma să intercepteze navele suspecte în apele internaționale, înlocuind atacurile aeriene americane. Totuși, rezultatele acestui acord au fost limitate.

În regiunea Pacificului de Est, SUA au lansat cel puțin 23 de atacuri asupra navelor aflate în largul coastelor Mexicului, Columbiei și Guatemalei, începând cu 21 octombrie 2025. Aceste acțiuni ilegale au provocat numeroase victime: două persoane ucise pe 21 octombrie, trei pe 22 octombrie, patru pe 27 octombrie și tot patru pe 29 octombrie.

Alte atacuri au avut loc pe 4 noiembrie (doi morți), 9 noiembrie (trei morți), 15 noiembrie (trei morți), 15 decembrie (opt morți), 17 decembrie (patru morți), 18 decembrie (cinci morți), 22 decembrie (un mort), 29 decembrie (doi morți) și 30 decembrie (trei morți).

Pe 3 ianuarie 2026, ambasadorul SUA în Mexic, Ronald Johnson, a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care celebra atacul din aceeași zi asupra Republicii Bolivariene Venezuela. Acțiunea militară americană, considerată ilegală, a provocat moartea a aproximativ 100 de persoane și răpirea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Celia Flores. Johnson, fost Beret Verde și agent CIA, a descris atacul drept „Absolut remarcabil!”.

Donald Trump lasă de înțeles că Venezuela a fost doar începutul: Columbia, Cuba sau Iranul nu stau liniștite. Președintele Donald Trump a transmis un mesaj clar și amenințător către întreaga emisferă vestică, după ce SUA au desfășurat operațiuni militare în Venezuela.

Trump a prezentat acțiunea ca pe un semnal pentru orice lider care nu răspunde presiunilor americane, sugerând că emisfera întreagă este acum implicată în ceea ce el numește o „nouă eră de negocieri coercitive”, potrivit Politico.

Mai mult, Trump a intensificat retorica la adresa mai multor state, lansând acuzații dure împotriva liderului columbian Gustavo Petro, pe care l-a asociat cu producția și traficul de droguri către Statele Unite, și semnalând că Washingtonul ar putea viza și Cuba în strategia sa regională, pe fondul tensiunilor din America Latină, poziție susținută de secretarul de stat Marco Rubio, care a criticat dur conducerea de la Havana; în același timp, Trump a avertizat Iranul că SUA vor interveni dacă autoritățile vor reprima violent protestele pașnice.

