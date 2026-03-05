Participant la misiuni în Gaza și în Liban

În urma unor activități desfășurate, cel mai probabil pe o perioadă de ani de zile, s-a ajuns la momentul la care 40 de lideri ai Iranului să poată fi eliminați printr-o singură lovitură. David Maxim, care deține și cetățenia română, este un fost luptător în trupele speciale ale Israelului, participant la misiuni în Gaza și în Liban.

Expertul susține că succesul operațiunii a fost o combinație între resursa umană israeliană aflată la sol în Iran și valorificarea unor capacități informatice foarte sofisticate.

„În primul rând vorbim despre o organizație care știe să utilizeze specificitatea ei. Probabil că niciunul dintre agenții care se află pe teren nu poate fi confundat cu altceva decât un iranian de rând. Pe de alta parte, s-a știut folosi un sentiment anti-iranian al unor imigranți. Acești imigranți, de fapt, sunt mâna de lucru ieftină din Iran. Ori Mossad-ul a știut să contacteze exact aceste persoane care oricum se simțeau nedreptățite și să întoarcă acest dezavantaj al lor într-un avantaj pentru Mossad. Deci, foarte multe informații au fost obținute de la imigranți ajunși în tot felul de posturi”, spune fostul militar.

Pe teritoriul Iranului trăiesc de ani buni milioane de afgani (în special după preluarea puterii de către talibani în 2021 și chiar înainte), mulți dintre ei lucrând în construcții, agricultură sau alte domenii cu salarii mici, ca mână de lucru ieftină și adesea fără documente legale complete. Aceștia sunt tratați frecvent ca cetățeni de rangul doi, cu acces limitat la servicii, drepturi și integrare socială, ceea ce generează resentimente și sentimente de nedreptate față de regimul iranian.

David Maxim. Foto: Arhiva personală

„Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe să o folosească”

Potrivit acestuia, operațiunea de acumulare de resurse pentru loviturile din 28 februarie și din zilele următoare nu s-a întâmplat într-o perioadă de un an sau doi.

„Iranul nu este un dușman al Israelului de curând, ci dintotdeauna. De aceea Mossad-ul a avut timp să lucreze la așa ceva. Vedem că masa de informație care vine de acolo este enormă. Să poți să spui că într-o anumită zi 40 de vârfuri ale regimului iranian vor fi într-un anume loc este deja enorm. Să știi că vor fi în două locuri este de necrezut.

Pentru că acest lucru nu se întâmplă dintr-o zi sau dintr-o urmărire. Asta se întâmplă printr-o analiză a rutinei zilnice a tuturor acelor 40 și probabil mai mult de atât. O analiză clară care poate să te ducă la un moment dat într-o oră de aur în care știi unde vor fi toți împreună. Și asta a facilitat acea lovitură de sâmbătă, 8 și 10 ora României”, spune David Maxim.

Acesta afirmă că serviciul secret israelian este capabil să urmărească aproape orice tip de telefon, chiar dacă sunt de generație mai veche. „Pe lângă asta vorbim despre deturnarea semnalelor camerelor de pe diferite artere rutiere din Teheran, despre infiltrarea în diferite sisteme informatice care îți arată localizări. Nu uitați că și un card de credit îți arată, în momentul în care ai plătit, unde ești.

Există multe moduri în care poți obține informații în măsura în care vrei și știi să le extragi din acea sursă. Ori nu cred că există sursă pe care Mossad-ul să nu știe să o folosească. Și nu doar Mossad-ul, pentru că pronunțăm numele ăsta pentru că este cu rezonanță specială, dar și «informațiile militare» (Direcția de Informații a Armatei Israelului – n.r.). Datele care care au dus la loviturile din Iran vin de la informațiile militare, nu de la Mossad neapărat”, afirmă acesta.

Importanța informației în războaiele moderne

David Maxim susține că a fost vorba și despre o colaborare între serviciile secrete din Israel, cu CIA și alte structuri de spionaj din lume.

„Nu cred că e cineva care să nu fie implicat în Iran, pentru că Iranul este principala amenințare teroristă la ora actuală pentru întreaga lume. Sunt teroriști, dacă vreți, exact ca Al-Qaeda sau ca ISIS, dar care erau foarte aproape de a avea și o bombă nucleară. Asta nimeni n-ar fi acceptat. Deci schimbul de informații între toate agențiile și punerea împreună a întregilor capacități duce la asemenea rezultate. Este pentru prima dată când vedem războaie care se duc, dacă vreți, în primul rând, în plan al informațiilor, și abia pe urma pe teren.

De aceea, dacă vă uitați la loviturile aeriene date de americani și de israelieni, întrebarea care apare este de unde știu țintele? De unde știu ce țintă merită lovită prima? Știu exact pentru că s-a ajuns la un nivel foarte ridicat cu analiza informației, în legătură cu sistemele de dezvoltare ale proiectului nuclear iranian, respectiv detaliile pe care le au despre localizare, despre funcționare, despre care este important și care este fals. Este o analiză enormă de date și uite că se poate”, completează fostul militar din armata israeliană.

Mojtaba Khamenei, presupusul următor „lider suprem”

Despre posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, să fie următorul lider suprem al Iranului, David Maxim spune că era de prevăzut ca el să fie alesul.

„Mojtaba vine dintr-un background de cleric. Pentru că dacă nu era cleric, nu putea fi ayatollah. Dar Larijani, spre exemplu, care era un nume vehiculat, nu poate fi ayatollah, nu poate fi șef suprem, pentru că el nu este cleric. Deci, următorul pe linie ar fi fost Mojtaba. Acum, hai să ne uităm un pic la el. Soția lui a fost omorâtă în atacul de sâmbătă. Tatăl lui s-a dus și el la ceruri. Deci presiunea pe el este puternică.

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei. Foto: Hepta

El nu este un ayatollah. A fost făcut acum ayatollah. Era un judecător religios islamic. Acum, crescând în atmosfera în care a crescut, bineînțeles că el vrea să continue opera tatălui său și este profund de anti-occidental. Asta este linia lui, de fapt. Acum, știe el geopolitica? Are înțelegerea implicațiilor internaționale ale politicii și ale diplomaticii? Evident că nu. El nu vine din background-ul ăsta. El vine din background clerical pentru că a făcut școli religioase și este foarte apropiat de Gardienii Revoluției, o unitate de fanatici religioși, a căror bază este ideologică.

Gardienii Revoluției aparțin aceleași ideologii, islamice fundamentaliste, exact ca Mojtaba. Deci bineînțeles că există niște legături foarte strânse între ei. N-o să le fie greu deloc, Gardienilor Revoluției, să-i acceptă autoritatea. Nu că ar fi vreo chestiune că în Iran cineva ar contesta autoritatea liderului suprem. Dar ei chiar o vor îmbrătișa. Acum asta pentru toată durata vieții lui Mojtaba, care se pare că nu va fi foarte lungă”, mai spune David Maxim.

Fostul militar israelian crede că ceea ce fac acum americanii și israelienii înseamnă crearea unor condiții pentru înlăturarea regimului.

„Este posibilă o schimbare de regim. Dar întrebarea care îmi vine mie este dacă se va merge acolo. Cine va merge acolo? Americanii și israelienii? Nu. Ei nu pot să facă chestia asta. Ceea ce pot ei să facă este să creeze condițiile ca iranienii înșiși să facă acest lucru. Toată lumea se întreabă, și tot aud ideea asta, de personal la sol. Nu există, nu e nevoie de așa ceva.

Nu e nevoie de americani și de israelieni care să se ducă să facă ceva pe teritoriul Iranului. Deja există cea mai mare masă de suport în teren și aceștia sunt iranienii, ei înșiși. Ei trebuie să răstoarne guvernul, nu e nevoie de altceva și nici nu trebuie să fie altceva pentru că aceasta trebuie să fie dorința lor. Ceea ce fac acum americanii și israelienii este doar să creeze contextul favorabil”, afirmă fostul luptător în armata Israelului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE