„Hotărârea reprezintă un succes”

„Această decizie confirmă încă o dată eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană. Hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiției și al autorităților române implicate în acest dosar, evidențiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare. Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi cetățeni români vor fi aduși în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun”, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiției.

Curtea de Apel din Napoli a stabilit pe 3 februarie, că manelistul și fratele său vor fi predați autorităților române, au declarat surse judiciare pentru Libertatea. Decizia din primă instanță a putut fi contestată.

Condamnați pentru tentativă de omor

Cei doi frați au fost condamnați toamna trecută la închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice, dar au fugit din țară, apoi au fost prinși și acum sunt arestați la domiciliu în Italia.

Amintim că Dani Mocanu și fratele său au fost implicați într-o bătaie în august 2022. Ei au lovit violent cu ranga un bărbat lângă o benzinărie din Pitești. Victima a suferit o fractură craniană și a fost lăsată întinsă pe asfalt, dar a supraviețuit.

După 3 ani, în noiembrie 2025, frații Mocanu au fost condamnați definitiv la închisoare cu executare pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a primit 4 ani, Ionuț Nando Mocanu a primit 7 ani. Cei doi au fugit însă din România înainte de pronunțarea sentinței, dar au fost prinși după câteva zile în Italia și acum sunt în arest la domiciliu.

Mai amintim că Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a admis marți, 3 februarie, cererea de recurs în casație depusă de Dani Mocanu și de Ionuț Nando Mocanu, care vor să scape de închisoare. Primul termen a fost stabilit pentru 17 martie.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE