În timpul visării, sunt activate simultan mai multe rețele cerebrale

În 2025, o amplă cercetare realizată pe 1300 de adulți de către Southwest University din China a dezvăluit că persoanele care practică visatul conștient obțin rezultate mai bune în rezolvarea creativă a problemelor, relatează cotidianul elvețian Blick.

Scanările cerebrale funcționale au arătat că, în timpul visării, sunt activate simultan mai multe rețele cerebrale, inclusiv cele asociate cu imaginația, planificarea și controlul cognitiv. Deși extern pare o deconectare, intern este un proces complex de gândire.

O altă cercetare, publicată în 2024 în jurnalul de specialitate „PNAS Nexus”, a analizat gândurile spontane ale 3300 de persoane.

Studiul a arătat că majoritatea acestor gânduri sunt legate de obiective personale, relații sociale sau planuri de viitor. Mai mult, s-a constatat că aceste gânduri pot fi asociate cu o procesare mai eficientă a memoriei.

Dialogul interior constructiv are efecte benefice măsurabile

Fraze precum „Totul va fi bine” sau „Pas cu pas” sunt familiare multora. Conform unui studiu publicat în 2024 în „Behavioral Sciences”, dialogul interior constructiv are efecte benefice măsurabile. Participanții care au folosit mesaje motivante sau instrucțiuni personale au demonstrat o mai bună capacitate de autocontrol, reglare emoțională și concentrare pe sarcini.

Sportivii, studenții în timpul examenelor și cadrele medicale aflate în fața intervențiilor complexe beneficiază de efectele dialogului interior. Motivarea activă și direcționarea gândurilor pot reduce nervozitatea, optimiza atenția și menține capacitatea de acțiune.

Cercetătorii subliniază diferența între dialogul interior pozitiv și cel dăunător. Fraze instructive precum „Mai întâi A, apoi B” susțin munca structurat, iar cele motivante întăresc perseverența. Totuși, un dialog intern constant critic sau agresiv poate deveni problematic.







