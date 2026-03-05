Consiliul Concurenţei analizează scumpirile la carburanţi

„Suntem la o săptămână de când a început această situaţie nouă. Pot să spun, cu titlu general: din preţul benzinei pe care un om îl plăteşte la pompă, jumătate este preţul brut al petrolului rafinat şi jumătate sunt taxele şi accizele statului. Ce pot să spun cu certitudine este că nu se pune problema ca pe aceste componente de taxe şi accize ale statului să se intervină în plus. Din păcate, nici în minus nu avem posibilitatea să o facem”, a explicat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută joi seară.

Președintele a subliniat că, deşi Consiliul Concurenţei a aplicat sancţiuni dure pentru practici anticoncurenţiale în trecut, acest proces necesită timp.

„Consiliul Concurenţei s-a întâmplat, în istoria lui, să sancţioneze – şi foarte sever – practici anticoncurenţiale. Numai că lucrul ăsta nu s-a întâmplat niciodată şi nici nu e fizic posibil să se întâmple în secunda în care evenimentul se întâmplă. Se sancţionează peste o lună, se sancţionează peste două, dar e foarte bine că preşedintele Consiliului Concurenţei a ieşit şi a avertizat că se uită exact la acest fenomen pentru că bineînţeles că el are efect în lanţ pe toată economia şi pe nivelul de trai al oamenilor”, a adăugat acesta.

Întrebat despre posibilitatea introducerii unei scheme de sprijin dacă preţurile carburanţilor vor creşte semnificativ, Nicuşor Dan a precizat: „Când vom fi acolo, desigur, putem să avem tipul acesta de discuţii, cum s-a mai întâmplat”.

Autorităţile continuă să urmărească evoluţia preţurilor la carburanţi şi impactul acestora asupra economiei şi populaţiei.

Prețuri în creștere la combustibil

În București, cea mai ieftină benzină costă 8,20 lei/ litru, în creștere cu 0,09 bani față de dimineața acestei zile și cu 0,20 de lei mai scumpă decât în ziua precedentă, iar motorina ajunge la un minim de 8,51 lei/litru, cu o creștere de 0,10 lei față de această dimineață și cu 0,25 de lei mai mult față de ziua precedentă.

Prețurile variază însă semnificativ în funcție de stația de alimentare, atingând maxime de de 9,16 lei/litru pentru motorina premium la OMV.

tablita prețuri carburanți la Petrom, în seara de 5 martie 2026.

În seara zilei de joi, prețul unui litru de benzină la Petrom a ajuns la 8,21 lei, la MOL tariful atinge 8,27 de lei/ litru, iar la Lukoil, un șofer trebuie să lase 8,20 de lei pentru un litru de benzină. În același timp, și motorina s-a scumpit considerabil, prețurile ajungând la 8,51 de lei/ litru la Petrom, 8,57 de lei/ litru la MOL și 8,50 de lei/ litru la Lukoil. La benzinăriile hei&coffee ale Romperol, prețul unui litru de benzină standard ajunge la 8,24 de lei, iar tariful pentru un litru de motorină standard atinge 8,54 de lei.

