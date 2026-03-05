Acuzațiile lui Victor Ponta

Victor Ponta a declarat pentru Gândul că ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ar fi emis „ordinul direct” prin care s-a interzis îmbarcarea fiicei sale.

Zborul de repatriere pentru minori neînsoțiți urma să decoleze la ora 5.00, din Oman. Transportul din Dubai către aeroportul din Oman ar fi necesitat aproximativ șapte ore, conform aceleiași surse.

În plus, se vehiculează că ministra Oana Țoiu ar fi amenințat angajații consulatului cu demiterea, dacă ar fi permis îmbarcarea minorei în autocar.

Reacția Oanei Țoiu

Ministra Afacerilor Externe a răspuns acuzațiilor pe pagina sa de Facebook, subliniind că deciziile luate în astfel de situații critice trebuie să respecte criterii stricte de prioritate.

„Sunt mamă și înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă și într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză și îngrijorare justificată. Deși înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență”, a declarat aceasta.

Ministra a adăugat că repatrierea se face în baza unor criterii clare, precum grupurile școlare de copii și cazurile medicale cu risc ridicat.

„Nu aș vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile și aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum, iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează”, a precizat Țoiu.

„Criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea sunt: grupurile școale cu copii neînsoțiți și cazurile medicale. În ceea ce privește nevoie fiecărui părinte ca propriul copil să ajungă în siguranța o înțeleg dar nu cred că trebuie să suprapunem o sfadă politică, dar avem un rol instituțional. Avem anumite criterii, grupurile școlare și cazurile medicale. Nu luăm decizii individuale. Ce pot să îi spun domnului Ponta e că vom tot ce ține de noi să existe rute spre România și vom asigura prioritate copiilor, dar ordinea ține de vârsta copiilor”, a mai adăugat ministra Țoiu.

În același timp, Oana Țoiu a mai epxlicat că consulul din Dubai nu a fost amenințat cu demiterea sau nu va fi demis, deoarece toți consulii sunt valoroși la acest moment de criză.

Priorități clare pentru repatrieri

În același mesaj, Oana Țoiu a subliniat că apartenența politică a părinților nu influențează prioritizarea evacuărilor.

„Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări”, a menționat aceasta.

Totodată, ministra a asigurat că se caută soluții urgente pentru repatrierea minorilor și a altor cazuri prioritare, cum ar fi femeile însărcinate, pentru a minimiza riscurile la care sunt expuși cetățenii români aflați în zonele afectate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE