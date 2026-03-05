Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a lansat acuzații grave la adresa ministrei de Externe, susținând că aceasta a intervenit direct pentru a bloca îmbarcarea fiicei sale, din rațiuni pur de imagine politică.

Apărarea și acuzațiile Dacianei Sârbu

Scandalul a luat amploare în mediul online, după ce Daciana Sârbu a răspuns unor comentarii care îi reproșau că fiica sa – aflată inițial în Dubai – ar fi ocupat pe nedrept locul altor români aflați pe listele de așteptare pentru repatriere.

Pentru a clarifica situația, Daciana Sârbu a precizat că tânăra este minoră și nu deține rezidență în Emiratele Arabe Unite. Familia a contactat consulatul încă de sâmbătă, iar personalul diplomatic a fost cel care a direcționat-o către zborul de evacuare din Oman.

Daciana Sârbu acuză că Oana Țoiu a sunat personal la personalul consular pentru a nu permite îmbarcarea în avion a fetei.

„A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion și lucrurile nu pot rămâne așa!”, a transmis Daciana Sârbu.

Fosta europarlamentară a subliniat că zborul din Oman era pe jumătate gol, așadar fiica sa nu a luat locul niciunui alt cetățean român.

Totodată, Daciana Sârbu a descris situația dificilă a fiicei sale: „Sper să vă puneți în locul meu când sună copilul și plânge că stă în subsol”.

Aceste declarații vin după acuzațiile lui Victor Ponta, care a reclamat că excluderea fiicei sale s-a făcut pe criterii politice, la ordinul direct al ministrei Oana Țoiu.

Răspunsul ministrului Afacerilor Externe

În replică la aceste acuzații, ministra Oana Țoiu a negat categoric orice formă de discriminare sau decizie bazată pe apartenența politică a părinților.

Ministra a explicat că repatrierea se face exclusiv pe baza unor criterii clare și a unei ordini de priorități pentru persoanele aflate în evidența consulară, sugerând că fostul premier ar fi omis aceste informații prezentate public.

Oana Țoiu a făcut un apel la reținere, cerând ca eforturile echipelor consulare – aflate deja sub o presiune uriașă în această perioadă de criză – să nu fie transformate într-o „nouă răfuială politică”.