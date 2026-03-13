Cum funcționează roțile cu „gheare”

Noile anvelope, produse de compania finlandeză Nokian Tyres și numite Hakkapeliitta 01, folosesc un sistem de ținte retractabile. Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, acestea ies din cauciuc atunci când temperatura drumului scade spre zero grade și se retrag automat atunci când asfaltul este mai cald.

Ideea este simplă: pe gheață sau zăpadă, țintele rămân ieșite pentru a oferi aderență maximă. Pe asfalt normal, ele se retrag în interiorul cauciucului, pentru a reduce zgomotul și uzura drumului.

Sistemul care scoate și retrage automat „ghearele”

La baza anvelopei se află tehnologia numită „Double Action Stud”. Aceasta folosește un strat special de cauciuc sub fiecare țintă metalică. Când temperatura scade, cauciucul devine mai rigid și împinge țintele în exterior. Astfel, acestea se fixează în gheață sau zăpadă și oferă tracțiune.

Compania Nokian Tyres spune că anvelopele au o aderență la cerere, posibilă datorită celor trei straturi de material ale anvelopei. Foto: Profimedia Images

Când drumul se încălzește, cauciucul se înmoaie, iar presiunea asupra țintelor scade. În acel moment, acestea se retrag în interiorul anvelopei. Potrivit companiei, sistemul poate îmbunătăți distanța de frânare cu aproximativ 10% pe gheață și cu 5% pe carosabil umed.

Mai silențioase și mai puțin agresive pentru asfalt

Un alt avantaj al noilor anvelope este reducerea zgomotului de rulare. Producătorul spune că nivelul de zgomot scade cu aproximativ 1 decibel comparativ cu pneurile cu ținte clasice. Banda de rulare este realizată și din materiale considerate mai prietenoase cu mediul, inclusiv cauciuc natural, rășini bio, unele derivate din rășină de pin, și uleiuri vegetale.

Nokian a declarat că momentul în care crampoanele se deschid și se retrag depinde de o serie de factori de mediu și că ar trebui să fie suficient de rapide pentru a se activa și a putea fi utilizate instantaneu pe măsură ce suprafața drumului se schimbă. Foto: Profimedia Images

Anvelopele Hakkapeliitta 01 vor fi disponibile în 122 de dimensiuni diferite, inclusiv variante dedicate mașinilor electrice. Pentru acestea va exista tehnologia SilentDrive, gândită pentru a reduce zgomotul de rulare, care este mai ușor de perceput la vehiculele electrice.

Noile pneuri vor purta și marcajul 3PMSF, care certifică performanțele pe zăpadă, precum și certificarea Ice Grip pentru frânarea pe gheață.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE