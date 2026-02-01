„Fiecare apă are un profil diferit”

Apa a ajuns un nou simbol al luxului în India, pe fondul exploziei pieței de wellness și al neîncrederii masive în apa de la robinet, arată un material New.ro, care citează Reuters.

Într-un magazin gourmet din New Delhi, Avanti Mehta organizează degustări „în orb”. Nu de vin, ci de apă. Participanții analizează mineralitatea, salinitatea și nivelul de carbonatare din sticle de Evian, Perrier, San Pellegrino sau Aava, o marcă indiană extrasă din Munții Aravalli.

Iar Avanti Mehta, de 32 de ani, se prezintă drept „cel mai tânăr somelier de apă din India”. Ea spune că apa trebuie aleasă nu doar după gust, ci și după „valoarea nutrițională”. Familia sa deține brandul indian Aava, unul dintre câștigătorii noii mode.

O industrie de sute de milioane de dolari

Apa premium este deja o industrie de aproximativ 400 de milioane de dolari în India, cea mai populată țară din lume. Segmentul crește rapid și este adoptat de elitele urbane drept semn de statut social, într-un context în care sănătatea și wellness-ul au devenit obsesii.

O sticlă de un litru de apă minerală premium produsă local costă în jur de 1 dolar. Mărcile importate pornesc de la 3 dolari, de peste 15 ori mai mult decât apa îmbuteliată obișnuită. Într-o țară unde 70% din apa subterană este contaminată, iar apa de la robinet nu este potabilă, cererea este uriașă.

Piața explodează mai repede decât în SUA sau China

India are o piață anuală de 5 miliarde de dolari pentru apă îmbuteliată, cu vânzări în creștere de 24% pe an, cel mai rapid ritm din lume. Prin comparație, piețele din SUA și China depășesc 30 de miliarde de dolari, dar cresc cu doar 4–5% anual.

Motorul acestei creșteri este segmentul premium, care a ajuns la 8% din piață în 2025, față de doar 1% în 2021. „Neîncrederea în apa municipală a accelerat cererea. Iar acum oamenii înțeleg mai bine beneficiile apei minerale. Da, este scumpă, dar categoria va exploda”, spune Amulya Pandit, analist la Euromonitor.

Printre consumatori se numără și dezvoltatorul imobiliar B.S. Batra, care spune că folosește exclusiv apă premium acasă. „Te simți diferit, mai energic. Beau apă minerală și în whisky, iar copiii o folosesc în smoothie-uri”, afirmă el.

Vedete, miliardari și branduri de lux

Apa îmbuteliată obișnuită este dominată de giganți precum Pepsi, Coca-Cola și Bisleri, iar multe familii folosesc purificatoare de apă, care elimină însă și mineralele. Apa premium, locală sau importată, câștigă teren rapid. Actrița de la Bollywood Bhumi Pednekar a lansat brandul Backbay, iar grupul Tata își extinde agresiv portofoliul.

CEO-ul Tata Consumer Products, Sunil DSouza, spune că segmentul de lux este prioritar: „Nu trebuie să lupt contra curentului. Văd o piață imensă pentru anii următori.” Apa Himalayan, unul dintre brandurile Tata, provine dintr-un acvifer natural din Himalaya.

Sticle de 9 dolari, epuizate în câteva zile

Lanțul gourmet Foodstories a raportat o triplare a vânzărilor de apă premium în 2025. Cererea a fost atât de mare încât retailerul a importat marca americană Saratoga Spring Water, vândută cu aproximativ 9 dolari pentru o sticlă de 355 ml. Stocurile s-au epuizat în câteva zile.

Brandul indian Aava a ajuns la vânzări de circa 9 milioane de dolari anul trecut, cu o creștere anuală de 40% din 2021. Portofoliul Tata, premium și standard, crește cu 30% pe an. Mărcile importate sunt și mai scumpe, din cauza taxelor de peste 30%. Perrier, San Pellegrino sau Evian depășesc 3 dolari pentru o sticlă de 750 ml.

„Când deschizi robinetul, nu bei Aava sau Evian. Și exact pentru asta plătești”, spune Avanti Mehta.

La degustări, curiozitatea e mare, dar prețurile ridică sprâncene. „Sincer, e cam scumpă. Pentru consum zilnic, te cam ustură la buzunar”, a recunoscut o tânără directoare.

