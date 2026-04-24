Se oprește apa în Curtea de Argeș

Operatorul AQUATERM AG 98 SA informează utilizatorii din Curtea de Argeş şi comunele Băiculeşti, Valea laşului şi Valea Danului că Statia de tratare a apei Cerbureni va fi oprită pe 24 aprilie, începând cu ora 22:00, ca urmare a golirii Canalului CHE Oeşti de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA. Vor fi realizate lucrări în amonte de captarea administrată de firmă.

„Canalul CHE Oeşti va fi gol timp de 28 de ore, astfel că după reumplerea sa până la nivelul prizei de la Stația de Pompare Oeşti, Staţia de tratare Cerbureni va fi repusă în funcţiune”, a transmis societatea, într-un comunicat.

Operatorul mai informează că, după repornirea stației de tratare, „este posibil ca apa să aibă o turbiditate mai mare, iar reumplerea și punerea în presiune a întregii rețele să dureze circa 12 ore în funcție de consum”.

„După reumplerea completă a rețelei de distribuție, apa va fi hiperclorinată timp de 24 de ore, astfel că în acest interval poate fi utilizată doar pentru uz menajer”, potrivit sursei citate.

Societatea amintește că s-au pus la dispoziția populației 23 de bazine cu apă potabilă alimentate în permanență de o cisterna de la ISU și că în oraș există două izvoare unde apa e potabilă.

„Informăm utilizatorii că apa de la Izvorul Pod Progresul şi apa din Forajul din curtea Mănăstirii este potabilă. Apa din Izvoarele Şipot şi Tunel Valea Danului nu este potabila”, mai precizează AQUATERM AG 98 SA.

Când se termină lucrările pentru reabilitarea Staţiei de tratare a apei potabile

Amintim că Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Argeș a dispus, în luna februarie, oprirea totală a apei din cauza bacteriei Clostridium perfringens, descoperită în mai multe probe. Specialiștii au identificat mai multe probleme, printre care bazine degradate, cu pierderi de etanșeitate, și panouri de automatizare ale filtrelor complet nefuncționale sau degradate. Mai mult, bazinele de apă filtrată nu au fost curățate și dezinfectate de aproximativ 20 de ani. Bacteria a fost eliminată, dar apa rămâne nepotabilă.

Apa din rețeaua publică a municipiului Curtea de Argeș și a comunelor limitrofe (Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești) este declarată nepotabilă încă de la începutul lunii noiembrie 2025.

La sfârşitul lunii februarie, Guvernul a aprobat o derogare care autoriza autorităţile locale să aprobe finanţarea de obiective de investiţii noi, pentru soluţionarea situaţiei de urgenţă privind alimentarea cu apă din Curtea de Argeş, înainte de aprobarea bugetului local.

Locuitorii au de așteptat până pe 15 iulie 2026 pentru finalizarea lucrărilor la Stația de Tratare, proiectul fiind demarat efectiv pe data de 27 martie. Acesta este intervalul asumat de autorități pentru a pune capăt problemelor tehnice care au afectat calitatea apei.

Un student a câștigat peste 180.000 de euro în 11 zile cu un robot AI de tranzacționare. Cum funcționa strategia
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
