Raportul tehnic al Veolia România Soluții Integrate scoate la iveală o situație alarmantă la Stația de Producție și Tratare a Apei Potabile din Curtea de Argeș. Localitatea se confruntă de mai bine de două luni cu dificultăți majore în furnizarea apei potabile, iar analizele au confirmat prezența bacteriei periculoase Clostridium perfringens.

Principalele probleme și riscuri de la stația de apă

Potrivit raportului obținut de Libertatea, infrastructura stației, care este încă funcțională, se află într-o stare avansată de degradare, prezentând riscuri operaționale semnificative.

Altfel spus, riscul de avarie majoră există, iar fără o intervenție imediată, oricând se poate produce o defecțiune care să lase orașul fără apă pe termen nelimitat.

Specialiștii au identificat numeroase probleme, printre care bazine degradate, cu pierderi de etanșeitate, și panouri de automatizare ale filtrelor complet nefuncționale sau degradate. Mai mult, bazinele de apă filtrată nu au fost curățate și dezinfectate de aproximativ 20 de ani.

Un alt aspect îngrijorător semnat în document este că soluțiile utilizate pentru tratarea apei sunt măsurate manual, iar instalația nu este dotată cu instrumente pentru monitorizarea debitului și calității apei.

În plus, filtrele rapide cu strat de nisip sunt suprasolicitate din cauza turbidității ridicate a apei, iar unele componente, precum tubulatura și armăturile, au un grad extrem de coroziune.

Raport: Intervenția de urgență, 10 milioane de lei, în 78 de zile

Raportul întocmit după starea de alertă din Argeș recomandă o serie de măsuri urgente pentru a preveni colapsul sistemului și a asigura siguranța apei pentru locuitori.

Printre acestea se numără înlocuirea componentelor deteriorate, curățarea și dezinfectarea bazinelor de apă filtrată, precum și cumpărarea de echipamente de monitorizare a parametrilor apei.

„Stația este funcțională, dar prezintă riscuri operaționale semnificative, motiv pentru care considerăm că intervențiile recomandate sunt prioritare pentru siguranța procesului și trebuie efectuate în regim de urgență”, se arată în raport.

Aceste operațiuni au un cost estimat de 9,8 milioane de lei cu TVA și ar trebui finalizate într-un interval de 78 de zile lucrătoare.

Potrivit documentului citat, stația va funcționa în regim restricționat pe durata lucrărilor, închizându-se doar în cazuri excepționale și pe perioade scurte, de maximum 4-8 ore, preferabil pe timpul nopții.

Planuri de retehnologizare pe termen mediu

Pe lângă măsurile urgente, specialiștii propun și un plan de retehnologizare completă a stației de tratare a apei.

Acest proces ar implica înlocuirea tuturor instalațiilor și reabilitarea construcțiilor civile asociate.

„Având în vedere stadiul avansat de degradare al echipamentelor și obiectelor tehnologice existente în filiera actuală de tratare, se impune retehnologizarea stației prin înlocuirea completă a instalațiilor și reabilitarea construcțiilor civile asociate. În acest sens, pe baza acestei propuneri de retehnologizare, recomandăm efectuarea unui audit tehnic/expertiză care trebuie urmate de realizarea unui proiect tehnic dezvoltat pe baza concluziilor rezultate”, se precizează în raport.

Situație alarmantă: soluția care trata apa Curtea de Argeș, foarte diluată

Problemele sistemului de tratare a apei din Curtea de Argeș au adus orașul într-o criză de apă potabilă care durează de două luni.

Conform raportului, multe dintre echipamentele stației sunt fie defecte, fie într-o stare avansată de degradare. Printre acestea se numără una dintre cele două pompe de sulfat de aluminiu, utilizată în procesul de tratare a apei, care poate ceda oricând.

De asemenea, una dintre cele două suflante pentru spălarea filtrelor este în stare avansată de degradare, iar din cele șase pompe de spălare disponibile, doar două mai funcționează.

„Una dintre cele două pompe de sulfat de aluminiu, utilizat în procesul de tratare a apei, este în stare avansată de degradare şi se poate defecta în orice moment. Granulele de sulfat de aluminiu sunt dizolvate direct în bazinul de diluţie. Deoarece această acţiune este efectuată utilizând pompele de recirculare şi dozare pornite, acestea se colmatează foarte des. Instalaţia nu este prevăzută cu instrument de măsură a debitului injectat”, mai scrie în raport.

În plus, s-a constatat că soluția de sulfat de aluminiu utilizată în procesul de tratare era foarte diluată, fapt ce reduce semnificativ eficiența filtrării. Apa brută, la intrarea în decantoare, avea aceeași turbiditate ca și la ieșire, ceea ce indică performanțe scăzute ale procesului de tratare.

Concluzia raportului: staţia este funcţională, dar cu riscuri semnificative motiv, intervențiile de urgență sunt prioritare

În concluzie, „staţia este funcţională, dar prezintă riscuri operaţionale semnificative motiv pentru care considerăm că intervenţiile recomandate sunt prioritare pentru siguranţa procesului şi trebuie efectuate în regim de urgenţă”, menţionează autorii raportului.

Situația gravă de la Stația de producție și tratare a apei potabile din Curtea de Argeș necesită măsuri imediate pentru a preveni riscurile suplimentare asupra sănătății publice.

Autorii raportului au subliniat că siguranța procesului de tratare a apei nu poate fi garantată fără intervenții pe termen scurt și lung.

