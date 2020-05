De Mirela Neag,

O mică clinică privată din București specializată pe Urologie are și un laborator dotat cu un aparat Real Time PCR. La începutul stării de urgență a contactat Ministerul Sănătății pentru a-și oferi serviciile de testare pentru COVID-19.

La scurt timp, reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică București au venit să inspecteze laboratorul și aparatul și a primit un nou aviz de funcționare.

”Ni s-a transmis că am fost introduși pe lista cu centrele de testare din București. Putem analiza 200 de teste pe zi cu posibilitatea măririi capacității”, a declarat medicul ce deține clinica.

”Nu aș dori să implic nici numele meu și nici numele clinicii. Suntem mici și fără relații, iar inițiativa mea a fost una de bună credință. Am dorit să îmi ofer ajutorul în aceste momente grele pentru sistemul medical public”, a explicat el.



„Bine că am cumpărat doar 100 de kituri de testare”



Cei din Ministerul Sănătății, spune medicul, i-au cerut să cumpere 2.000 de kituri și să se pregătească pentru a primi probe.

”Parcă am avut o presimțire când am comandat doar 100 kituri pentru că de trei săptămâni nu am primit nimic în lucru”, a spus urologul. El a primit de la Serviciul de Transmisiuni Speciale o tabletă cu ajutorul căreia să comunice zilnic, în timp real și sigur, rezultatele zilnice ale testelor.

”Și acum sunt întrebat de cei de la STS de ce nu le comunic niciun rezultat. Le răspund sec că nu am ce să le transmit pentru că nu am primit nicio probă pentru analiză”.

Medicul a început deja să caute cumpărător pentru cele 100 de kituri. ”Le vând pentru că nu sunt ieftine deloc. Poate Ministerul Sănătății e deranjat că nu am achiziționat 2.000 de kituri cât mi-a cerut. Eu le-am explicat că nu dispun de o asemenea sumă, le-am propus să-mi dea în avans o parte din plata serviciilor, iar ei mi-au spus că decontarea se face la două luni după ce depun factura. Îmi pare rău, dar nu am acești bani!”.



Ministerul Sănătății a confirmat informațiile ziarului Libertatea



Ministerul Sănătății a recunoscut că laboratorul Clinicii Medicale C. din București se află pe lista centrelor de testare COVID-19.

”Conform instrucțiunilor, probele recoltate sunt repartizate de către direcțiile de sănătate publică la cel mai apropiat centru de testare. Dacă acest centru nu mai are capacitate de prelucrare, atunci INSP repartizează aceste probe prin call center”, a fost explicația MS.

Capacitatea nominală, ca să spun aşa, este de aproximativ 8.000 de teste pe zi, în 61 de locaţii, 61 de centre. Obiectivul nostru este să creştem în continuare această capacitate de testare, astfel încât să putem testa oricât este necesar. Ludovic Orban, prim-ministru, 23 aprilie:

