Fenomenul luminos a fost observat în seara de luni, iar mai multe imagini au fost surprinse.

George Halichia, manager operațional la Aeroportul Al. Podgoreanu Tuzla, a declarat pentru CTNews.ro că a vorbit cu colegii săi despre lumina misterioasă de pe cer. Conform spuselor sale, sfera strălucitoare a poposit o oră pe cer, ulterior dispărând subit.

„Am rămas între OZN și planeta Venus”

„Noi am avut un zbor de noapte de antrenament la platformele maritime din Marea Neagră cu un elicopter, care la un moment dat, în jurul orei 18.00, a raportat că a pierdut semnalul GPS, ceea ce nu e un lucru anormal în ultima vreme și apoi a întrebat dacă avem o aeronavă care să aterizeze la Tuzla. I-am spus că nu avem trafic și mi-a transmis că vede o lumină foarte puternică. Ar semăna cu o aeronavă care e în procedura de aterizare la pistă. Și într-adevăr atunci am ieșit și noi din turn și am văzut lumina care era pe 220 de grade față de Tuzla, cam pe sud-vest, pe care am filmat-o și apoi am tot dezbătut-o. Am rămas între OZN și planeta Venus. Nu se mișca, era perfect staționară. A fost staționară o oră. Iar la un moment dat a dispărut brusc. Pe lângă asta am mai văzut și o altă dungă luminoasă paralelă cu ea.

Recomandări Cât de mult au ridicat audiențele Realitatea Plus femeia-locomotivă Anca Alexandrescu și candidatul ezoteric Călin Georgescu

Am o aplicație care îți arată poziția planetelor și a stelelor pe cer, setezi locația și te uiți. Zicea că Venus e sub linia orizontului”, a declarat George Halichia.

Nu este pentru prima dată când fenomene uimitoare își fac apariția pe cerul României. Amintim că aurora boreală a fost vizibilă în mai multe părți ale țării în noaptea de joi, 10 octombrie, spre vineri, 11 octombrie.

Totodată, o „minge de foc” a traversat în luna august a acestui an cerul României. Obiectul luminos a fost văzut în Timișoara, Bumbești-Jiu, Craiova ori Brașov.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News