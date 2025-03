Imaginile televizate au arătat un convoi de maşini ieşind de pe pista aeroportului Stansted din Londra.

În cursul zilei de sâmbătă, Zelenski se va întâlni cu prim-ministrul britanic Keir Starmer în Downing Street, se arată într-un comunicat al cabinetului premierului.

Starmer va avea discuţii cu Zelenski şi cu Giorgia Meloni din Italia în Downing Street duminică, înainte de summitul menit să asigure o pace „durabilă şi impusă” în Ucraina.

BREAKING: Volodymyr Zelenskyy's plane has landed at Stansted.



