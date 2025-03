Mama ultimului copil al lui Elon Musk este Shivon Zilis, directoare executivă la compania Neuralink a miliardarului. Cei doi mai au împreună alți trei copii.

„Am discutat cu Elon și, având în vedere ziua de naștere a frumoasei Arcadia, am considerat că este bine să vă spunem și despre minunatul și incredibilul nostru fiu, Seldon Lycurgus. Îl iubim enorm!”, a scris Zilis, ieri, într-o postare pe rețeaua X, fără a preciza când s-a născut copilul.

Discussed with Elon and, in light of beautiful Arcadias birthday, we felt it was better to also just share directly about our wonderful and incredible son Seldon Lycurgus. Built like a juggernaut, with a solid heart of gold. Love him so much ♥️

— Shivon Zilis (@shivon) February 28, 2025