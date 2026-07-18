Concluzia ei a stârnit intense dezbateri online: deși prețul nominal al unui apartament în inima Transilvaniei este la jumătate față de cel din capitala Spaniei, în realitate, efortul economic pe termen lung poate fi mult mai mare în România.

Sara Senent, stabilită de mai mult timp în țara noastră, a explicat pe contul său de TikTok că mirajul prețurilor aparent mai mici de pe piața românească dispare rapid în momentul în care intervine finanțarea bancară.

Prețurile sunt la jumătate, dar dobânzile triplează efortul

Tânăra a ales pentru comparație cele mai scumpe și importante piețe imobiliare din ambele țări. Din punct de vedere al prețului de listă, calculele par simple la o primă vedere.

Un apartament de 70 de metri pătrați în Madrid costă aproximativ 420.000 de euro, în timp ce o locuință similară în Cluj-Napoca este evaluată la circa 220.000 de euro.

Cu toate acestea, Sara atrage atenția că adevărata problemă o reprezintă costul creditării, o realitate ignorată de mulți cumpărători atunci când analizează ofertele.

„Știai că să cumperi un apartament în Cluj ar putea fi mai scump decât să-l cumperi în Madrid? Și nu, nu din cauza prețului. În Spania, dobânda la credite ipotecare este în jur de 2%, iar în România se situează între 6% și 8%. Ce înseamnă asta? Că, deși apartamentul este mult mai ieftin, dobânzile sunt mult mai mari și, prin urmare, rata lunară ajunge să fie foarte apropiată”, explică Sara Senent în clipul său.

Salariile din România fac creditele ipotecare mult mai greu de suportat

Dincolo de valoarea absolută a ratelor lunare care ajung să se egaleze din cauza diferenței uriașe dintre dobânzile din cele două țări, marea discrepanță apare în raport cu veniturile populației.

„Și aici vine cel mai surprinzător aspect: o familie medie din Cluj alocă un procent mai mare din salariu pentru plata ipotecii decât una din Madrid”, a transmis tânăra spanioloaică.

Această realitate transformă achiziția unei locuințe în România într-o povară financiară mult mai greu de gestionat pe o perioadă de 20 sau 30 de ani.

Românii încep să își reducă pretențiile din cauza costurilor

Situația semnalată pe rețelele sociale reflectă o tendință îngrijorătoare pe care experții imobiliari o observă deja de câteva trimestre.

Presiunea constantă de pe piața imobiliară autohtonă, alimentată de creșterea accelerată a costurilor materialelor de construcție și de inflație, a dus prețurile la niveluri record.

În acest context economic marcat de credite scumpe, comportamentul cumpărătorilor români s-a modificat vizibil.

Tot mai mulți clienți sunt nevoiți să își ajusteze bugetele din mers. Pentru a se putea încadra în cerințele băncilor, aceștia aleg să renunțe la locuințele spațioase sau la cele poziționate central, orientându-se spre apartamente mai mici sau situate la periferia marilor aglomerări urbane.