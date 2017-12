Apel pentru salvarea lui Dan Ciprian Sfichi, polițistul atacat cu sabia în Suceava

Vestea că un interlop a rănit grav un membru al Trupelor Speciale a stârnit un val de emoție pe rețelele de socializare, unde au fost lansate mai multe apeluri pentru salvarea lui Dan Ciprian Sfichi, polițistul atacat cu sabia în Suceava. Românii sunt îndemnați să doneze sânge pentru a-l salva pe agentul şef adjunct de Poliție. În schimb, conducerea IGPR a anunțat că „deocamdată nu este nevoie de sânge”.

Apelurile umanitare au fost publicate pe mai multe pagini ale rețelei de socializare Facebook, după ce polițistul Dan Ciprian Sfichi a fost atacat cu sabia în timpul unei descinderi în Rădăuți.

„Dan Ciprian Sfichi are foarte mare nevoie de sânge!!Acum se află la Iași. Vă rog pe toți care aveți bunavoința să mergeți să donați, să specificați la centru de donare și transfuzie numele lui, #Dan #Ciprian #Sfichi”, se arată în mesajul publicat pe pagina Special Guys All Over The World.