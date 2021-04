„Așa cum am făcut un apel la autoritățile locale, la aleșii locali și chiar către Biserică, vreau să fac un apel către mediul privat și către antreprenori să susțină campania de vaccinare. Din discuția pe care am avut-o cu HoReCa ieri am spus-o foarte clar și au fost de acord cei din acest sector să se vaccineze și să ajute la vaccinarea tuturor angajaților din sectorul HoReCa. Este nevoie de un efort comun și le cer acest ajutor companiilor din mediul privat. Este nevoie de implicarea fiecăruia”.

Premierul a arătat că statul va ajuta cu centrele de vaccinare și cu dozele care sunt în număr suficient, dar este nevoie de implicarea companiilor private pentru a ajuta la redeschiderea mai rapidă a economiei.

În schimb, Florin Cîțu a respins afirmația secretarului de stat Andreea Moldovan, care vorbea despre o carantină națională de două săptămâni care ar reduce semnificativ numărul infectărilor.

„Doamna secretar de stat vă dădea un exemplu teoretic, nu o discuție ipotetică sau o propunere. Nu luăm în calcul o carantinare. M-am opus din primul moment. Mergem în direcția relaxării economiei, dar cu condiția să ne vaccinăm cu toții. 1 iunie se poate întâmpla doar dacă ne vaccinăm”, a precizat premierul.

Luni, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, premierul anunța că de la 1 iunie se poate discuta „despre revenirea la normalitate”, urmând să fie constituit un comitet interministerial pentru stabilirea măsurilor care ar putea fi luate de la acea dată.







PARTENERI - GSP.RO O femeie a intrat într-un centru de vaccinare și i-a dat pe ascuns un bilet asistentei. Aceasta a chemat urgent poliția

Playtech.ro Traian Băsescu, reacție halucinantă în legătură cu condamnarea Ioanei: ”Nu-i atinge nimeni pe...”

Observatornews.ro Filmul crimei din Cernavodă este înfiorător. După ce a omorât-o pe profesoară, bărbatul a rămas câteva ore cu victima, pe întuneric

HOROSCOP Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 10 – 16 aprilie 2021. Lună Nouă în Berbec. Venus va intra în zodia Taurului

Știrileprotv.ro „Pleaca, ma, dracului de aici!” Ilie Nastase dezvaluie discutia istorica pe care a avut-o cu Nicolae Ceausescu: „Am inceput sa transpir, mi-a spus-o exact cu cuvintele astea!”

Telekomsport Crimă înfiorătoare. Frumoasa din reclame TV, găsită pe marginea drumului împuşcată de 18 ori. Criminalul, un şofer de TIR

PUBLICITATE BestSecret - cum faci rost de o invitație să cumperi haine cu reducere de până la 80% (PUBLICITATE)