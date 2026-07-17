Ce se schimbă pentru utilizatori

PPC Energie precizează că datele clienților pentru autentificarea în aplicație rămân neschimbate. O modificare adusă aplicației va fi că secțiunile principale vor fi reorganizate „în jurul acțiunilor pe care clienții le fac cel mai frecvent”. 

„Am construit noua versiune myPPC pentru ca utilizatorii să poată găsi rapid și predictibil informațiile de care au nevoie. De aceea am simplificat exact fluxurile pe care clienții le folosesc cel mai des – plata facturii și transmiterea indexului”, a precizat Ionuț Dună, director general PPC Energie, potrivit unui comunicat.

Astfel, fluxurile de plată a facturilor și de transmitere a indexului au fost simplificate și vor include o „confirmare imediată după fiecare acțiune, iar utilizatorul vede în permanență în ce etapă se află”. De asemenea, informațiile despre contracte și oferta de preț au fost reorganizate în secțiunea „Contracte, produse și servicii”, pentru mai multă transparență.

myPPC permite și redenumirea locurilor de consum și gestionarea mai simplă a mai multor locuri de consum din același cont, cu structură separată pentru cele rezidențiale și cele business.

„Formularul de contact a fost îmbunătățit considerabil având tipuri de solicitări predefinite pentru o navigare mai facilă pentru utilizator, iar notificările pentru facturi, scadențe și perioadele de transmitere a indexului pot fi configurate de fiecare client, în funcție de canalul preferat (e-mail sau in-app)”, potrivit companiei.

Aplicația myPPC oferă în continuare acces la PPC myRewards, program de reduceri la zeci de comercianți, disponibil tuturor clienților PPC Energie. În aplicație se regăsește și PPC myEnergy Coach, platforma de recomandări personalizate de eficiență energetică, disponibilă exclusiv clienților de electricitate care sunt titulari de contract.

Potrivit PPC Energie, aproape 60% dintre clienți au în prezent cont activ în aplicație. În ultimele 6 luni au fost efectuate peste 4 milioane de plăți și peste 1,8 milioane de transmiteri de index prin intermediul aplicației.

Ce nu poți face cât timp aplicația myPPC este indisponibilă

În intervalul 17-19 iulie, timp în care aplicația myPPC va fi indisponibilă, clienții PPC Energie nu vor putea transmite indexul, verifica soldul sau consumul sau plăti factura din aplicație.

Clienții pot efectua plăți prin Direct Debit, transfer bancar, aplicațiile de mobile banking ale furnizorilor de servicii bancare, RoPay, ATM, sau cu cardul în majoritatea magazinelor PPC Energie și prin aplicația ING SoftPOS.

Ce trebuie să faci după relansarea aplicației myPPC?

Pe 19 iulie, va fi pornită mai întâi versiunea de web, unde clienții pot accesa contul lor myPPC din browser, ca de obicei. Aplicația mobilă devine disponibilă ulterior.

„O actualizezi din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery, intri cu aceleași credențiale și folosești noile funcționalități. Contul, informațiile și istoricul tău rămân exact cum sunt. Am construit noua versiune tocmai ca timpul petrecut în aplicație să fie mai scurt și mai plăcut”, potrivit sursei citate.

Magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 20 iulie 2026

PPC Energie a transmis, vineri, că magazinele sale din municipiul București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise luni, 20 iulie 2026, cu ocazia Zilei Energeticianului. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa conform programului normal 09:00-20:00. De asemenea, serviciul de call-center nu va fi afectat, având același program normal.

Deși maganizele PPC Energie vor fi închise, aplicația myPPC va fi disponibilă, urmând ca până pe 20 iulie să fie actualizată și gata de folosit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
GSP.RO
Nuntă în circuitul WTA! Daria Kasatkina și iubita ei s-au căsătorit în Grecia, dar petrecerea nu a fost lipsită de controverse
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Exclusiv Interviu
Politică 07:00
Dezvăluiri despre implicarea lui Nicușor Dan în revolta din PNL. Robert Sighiartău: președintele a participat la întâlniri cu gruparea Veștea
Parteneri
România, în pragul unui „harakiri economic”: riscăm să pierdem 1% din PIB într-o singură lună
Adevarul.ro
România, în pragul unui „harakiri economic”: riscăm să pierdem 1% din PIB într-o singură lună
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
Fanatik.ro
”De ce nu m-a luat Dumnezeu pe mine?”. Mitică Dragomir, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea fiului său cel mare
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Data oficială la care începe „Insula iubirii” 2026. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat despre sezonul 10
Stiri Mondene 17:15
Data oficială la care începe „Insula iubirii” 2026. Antena 1 a făcut anunțul mult așteptat despre sezonul 10
Simona Gherghe a făcut anunțul. Cine sunt câștigătorii sezonului 13 al emisiunii Mireasa
Stiri Mondene 17:06
Simona Gherghe a făcut anunțul. Cine sunt câștigătorii sezonului 13 al emisiunii Mireasa
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
ObservatorNews.ro
Un comandant deconta adidaşi şi tricouri din banii Armatei. Punea militarii să-i zugrăvească şi să-i gătească
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Mediafax.ro
ANM anunță un weekend de foc. Caniculă, furtuni și grindină în mai multe zone din țară
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului! A murit Brenda Fricker, „doamna cu porumbeii”, din Singur Acasă 2
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Noul proiect pentru legea salarizării va fi publicat „cât de curând”. Partidele au la dispoziție câteva zile până la noi negocieri
Politică 16:05
Noul proiect pentru legea salarizării va fi publicat „cât de curând”. Partidele au la dispoziție câteva zile până la noi negocieri
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 11:37
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
Fanatik.ro
Tragedie în familia antrenorului italian. Fiica sa a murit la doar 30 de ani
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului