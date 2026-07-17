Ce se schimbă pentru utilizatori

PPC Energie precizează că datele clienților pentru autentificarea în aplicație rămân neschimbate. O modificare adusă aplicației va fi că secțiunile principale vor fi reorganizate „în jurul acțiunilor pe care clienții le fac cel mai frecvent”.

„Am construit noua versiune myPPC pentru ca utilizatorii să poată găsi rapid și predictibil informațiile de care au nevoie. De aceea am simplificat exact fluxurile pe care clienții le folosesc cel mai des – plata facturii și transmiterea indexului”, a precizat Ionuț Dună, director general PPC Energie, potrivit unui comunicat.

Astfel, fluxurile de plată a facturilor și de transmitere a indexului au fost simplificate și vor include o „confirmare imediată după fiecare acțiune, iar utilizatorul vede în permanență în ce etapă se află”. De asemenea, informațiile despre contracte și oferta de preț au fost reorganizate în secțiunea „Contracte, produse și servicii”, pentru mai multă transparență.

myPPC permite și redenumirea locurilor de consum și gestionarea mai simplă a mai multor locuri de consum din același cont, cu structură separată pentru cele rezidențiale și cele business.

„Formularul de contact a fost îmbunătățit considerabil având tipuri de solicitări predefinite pentru o navigare mai facilă pentru utilizator, iar notificările pentru facturi, scadențe și perioadele de transmitere a indexului pot fi configurate de fiecare client, în funcție de canalul preferat (e-mail sau in-app)”, potrivit companiei.

Aplicația myPPC oferă în continuare acces la PPC myRewards, program de reduceri la zeci de comercianți, disponibil tuturor clienților PPC Energie. În aplicație se regăsește și PPC myEnergy Coach, platforma de recomandări personalizate de eficiență energetică, disponibilă exclusiv clienților de electricitate care sunt titulari de contract.

Potrivit PPC Energie, aproape 60% dintre clienți au în prezent cont activ în aplicație. În ultimele 6 luni au fost efectuate peste 4 milioane de plăți și peste 1,8 milioane de transmiteri de index prin intermediul aplicației.

Ce nu poți face cât timp aplicația myPPC este indisponibilă

În intervalul 17-19 iulie, timp în care aplicația myPPC va fi indisponibilă, clienții PPC Energie nu vor putea transmite indexul, verifica soldul sau consumul sau plăti factura din aplicație.

Clienții pot efectua plăți prin Direct Debit, transfer bancar, aplicațiile de mobile banking ale furnizorilor de servicii bancare, RoPay, ATM, sau cu cardul în majoritatea magazinelor PPC Energie și prin aplicația ING SoftPOS.

Ce trebuie să faci după relansarea aplicației myPPC?

Pe 19 iulie, va fi pornită mai întâi versiunea de web, unde clienții pot accesa contul lor myPPC din browser, ca de obicei. Aplicația mobilă devine disponibilă ulterior.

„O actualizezi din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery, intri cu aceleași credențiale și folosești noile funcționalități. Contul, informațiile și istoricul tău rămân exact cum sunt. Am construit noua versiune tocmai ca timpul petrecut în aplicație să fie mai scurt și mai plăcut”, potrivit sursei citate.

Magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 20 iulie 2026

PPC Energie a transmis, vineri, că magazinele sale din municipiul București și județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise luni, 20 iulie 2026, cu ocazia Zilei Energeticianului. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din București, care va funcționa conform programului normal 09:00-20:00. De asemenea, serviciul de call-center nu va fi afectat, având același program normal.

Deși maganizele PPC Energie vor fi închise, aplicația myPPC va fi disponibilă, urmând ca până pe 20 iulie să fie actualizată și gata de folosit.

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