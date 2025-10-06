Toate notificările într-un singur loc

Ideea i-a venit după ce s-a săturat să caute pe zeci de site-uri diferite informațiile de care avea nevoie. „Fiecare plată are alt site și alte date de autentificare: ITP, taxe, parcare, asigurare, service. E imposibil să le ții minte pe toate”, a explicat el într-un clip devenit viral pe TikTok.

@decentraldola the ticket inspector got him… BUT Ive got a fix for that 😏 ♬ original sound - Dola

Noua aplicație funcționează ca un hub unic, în care poți conecta toate conturile tale legate de mașină. În loc să te pierzi printre linkuri, parole și notificări amestecate, primești o singură alertă, clară și la timp, cu tot ce ai de plătit.

Mii de oameni spun că ideea e genială

Clipul în care a explicat proiectul a strâns deja peste o sută de mii de vizualizări și zeci de mii de aprecieri. Mulți șoferi au comentat că ideea este „genială” și că o astfel de aplicație ar fi extrem de utilă, mai ales pentru cei care jonglează zilnic cu muncă, familie și obligații administrative.

„Creez un singur site web pentru orice: linkuri către toate site-urile, plus mementouri direct pe telefon și e-mail, ca să știi exact când trebuie să plătești ceva”, a spus tânărul care vrea să adauge și exemple de contestații pentru amenzile considerate „ilegale”, ca oamenii să poată reacționa mai ușor atunci când sunt taxați nedrept.

Deocamdată, proiectul este în faza de dezvoltare, dar interesul stârnit arată că e o nevoie reală. Oamenii vor o aplicație simplă, care să le amintească, la timp, ce au de plătit. Pentru mulți șoferi, o astfel de soluție ar putea însemna sfârșitul amenzilor dublate și al stresului de zi cu zi.

