Potrivit 9to5mac.com, activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a fost smuls din mâini de la vânt.

Device-ul a căzut în timp ce avionul zbura cu o viteză de 110 noduri. Inițial, Prange a crezut că și-a pierdut definitiv telefonul. Cu toate acestea, a decis să verifice aplicația Find My.

Localizarea telefonului

Surprinzător, aplicația a indicat ultima locație a telefonului într-o pădure densă din apropierea casei vărului său din Valea Rinului.

Având în vedere că în carcasa telefonului se aflau și cardul de credit și permisul de conducere, Prange a decis să încerce să-l găsească.

După câteva ore de căutare în pădurea deasă, aceasta a reușit să localizeze telefonul. Spre uimirea ei, dispozitivul era intact, fără nicio zgârietură pe ecran și funcționa perfect.

Un motiv pentru care s-ar putea atribui supraviețuirea incredibilă a telefonului ar putea fi husa Bellroy și calitatea construcției iPhone-ului 16 Pro.

