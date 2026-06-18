CEO-ul companiei, Tim Cook, a declarat pentru Wall Street Journal că „majorările de prețuri sunt inevitabile”. „Facem tot posibilul să diminuăm creșterile uriașe care ne sunt impuse și încercăm să ne protejăm clienții de aceste scumpiri, dar situația a devenit nesustenabilă”.

Deși Cook nu a specificat când sau la ce produse vor fi aplicate noile prețuri, compania a luat deja măsuri. În martie 2026, Apple a retras de pe piață modelul Mac Studio cu 512 GB RAM, iar mai târziu a majorat prețul de pornire al Mac Mini la 799 de euro, eliminând varianta mai ieftină de 599 de euro.

Conform analistului Tim Culpan, este posibil ca Apple să renunțe și la configurația de bază a MacBook Neo, păstrând doar modelul de 699 de euro cu 512 GB stocare.

„RAMpocalipsa” încă afectează puternic prețul gadgeturilor

Criza de memorie, supranumită „RAMpocalipsa”, afectează industria tehnologică la nivel global. Cererea tot mai mare de memorie din partea companiilor de inteligență artificială, pentru centrele lor de date, depășește oferta disponibilă.

Aceasta a dus la creșterea prețurilor la RAM și stocare, afectând consolele de jocuri, laptopurile și alte device-uri electronice. „Există o ofertă mai mică într-un moment în care consumatorii doresc dispozitive, iar producătorii de memorie transferă creșterile uriașe de preț către noi”, a explicat Cook.

„Avem nevoie disperată ca prețurile și aprovizionarea cu memorie să revină la niveluri rezonabile pentru produsele de larg consum”, a completat acesta.

Preț exorbitant pentru iPhone 18 Pro

Noile modele de iPhone vor fi lansate mai târziu în 2026, cel mai probabil în luna septembrie, însă impactul crizei de memorie asupra prețurilor rămâne incert.

Potrivit estimărilor Wall Street Journal, iPhone 18 Pro ar putea ajunge la un preț de 1.299 de euro, în creștere față de cei 1.099 de euro pentru iPhone 17 Pro.

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