NATO se adaptează la tacticile cu drone și la noile amenințări electronice

Războiul a demonstrat fără echivoc eficiența sistemelor ieftine și produse în masă în fața platformelor costisitoare. Potrivit amiralului Cavo Dragone, NATO asimilează rapid experiența de pe frontul ucrainean, axându-se pe utilizarea masivă a dronelor, pe metodele de război electronic și, mai ales, pe viteza de reacție și adaptare pe câmpul de luptă. Alianța își reevaluează obiectivele strategice pentru a găsi echilibrul ideal între armamentul convențional de generație viitoare și sistemele mai accesibile care și-au dovedit valoarea.

Deși armata rusă capătă o experiență de luptă vastă de care cu siguranță se va folosi, NATO contrabalansează acest aspect primind constant informații tactice esențiale de la partenerii ucraineni. Cu toate acestea, liderul militar consideră că efortul principal al Alianței pe termen scurt ar trebui să fie obținerea unei încetări a focului, pas esențial pentru viitoarele negocieri de pace durabilă.

Rusia urmărește noi provocări la granița cu NATO, Foto: Getty Images

Securitatea Europei: Aliații se pregătesc pentru eventuala reducere a prezenței militare a SUA

Întrebat despre posibilitatea unor operațiuni ostile ale Rusiei în țările baltice sau în Polonia, Cavo Dragone a fost ferm: „Definim Rusia ca o amenințare. Trebuie să fim pregătiți să le provocăm mai multe daune decât avantajele pe care le-ar putea obține dintr-o astfel de decizie. Și suntem pregătiți.”

Cavo Dragone a subliniat pentru Kyiv Independent și necesitatea menținerii moralului și a efectivelor militare. „Dacă o parte din acel 5% din PIB [stabilit la summitul NATO din Haga în 2025] este dedicată personalului, atunci putem transforma viața militară astfel încât să devină mai atractivă. Acesta ar putea fi un factor decisiv”, a adăugat el.

În concluzie, Cavo Dragone a reiterat angajamentul NATO de a sprijini Ucraina atâta timp cât va fi necesar. „Investițiile în Ucraina creează un partener de securitate. Poate suna ciudat, dar așa este. Vom continua să-i susținem.”

Deși Statele Unite au semnalat intenția de a-și redirecționa atenția și de a reduce parțial prezența în Europa pentru alte teatre de operațiuni, tranziția va fi asumată și bine coordonată. Statele europene se pregătesc deja să umple acest gol prin dezvoltarea unor capabilități esențiale și urgente, cum ar fi capacitatea de transport aerian strategic, atacurile de precizie la distanță lungă și sistemele avansate de recunoaștere și supraveghere.

Atacuri ucrainene pe teritoriul Rusiei și sancțiuni dure susținute de Trump

Aceste reafirmări ale forței de descurajare ale NATO vin pe fondul unor intensificări masive ale ostilităților pe multiple fronturi. Pe plan militar, Ucraina a derulat recent un atac fără precedent, direcționând sute de drone asupra Moscovei.

Ucraina a atacat regiunea Moscova cu sute de drone în noaptea de 17 spre 18 iulie Foto: X

În noaptea de 17 spre 18 iulie 2026, au fost lovite un depozit important de petrol din orașul Noginsk și două centre logistice uriașe aparținând principalului retailer online rusesc, Wildberries, situate în Elektrostal și Kotovsk. Autoritățile ruse au afirmat că peste 370 de drone au fost lansate de forțele Kievului, ceea ce demonstrează creșterea spectaculoasă a capacității ucrainene de a lovi adânc teritoriul rus pentru a-i perturba logistica și sursele de venit.

Simultan cu acțiunile de pe front, presiunea occidentală atinge noi cote pe axa economico-diplomatică. În Congresul Statelor Unite, a fost prezentat un proiect legislativ actualizat menit să instituie noi sancțiuni paralizante împotriva Rusiei. Acest document, susținut ferm de președintele Donald Trump, are ca scop aplicarea unor tarife de până la 100% pentru principalii cinci cumpărători globali de petrol și gaze rusești.

Printre aceștia se numără și state europene, precum Ungaria și Slovacia, măsura fiind menită să taie complet alimentarea mașinii de război a lui Vladimir Putin. Pachetul ambițios atacă direct instituțiile financiare ruse, navele petroliere din flota-fantomă a Kremlinului și proiectele energetice masive din regiunea arctică, punând la colț resursele economice ale regimului de la Moscova.