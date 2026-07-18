Geaca a atras 65 de oferte din partea a 45 de colecționari diferiți

Geaca, evaluată inițial între 40.000 și 60.000 de dolari, a atras 65 de oferte din partea a 45 de colecționari diferiți, relatează CNBC. Prețul final a depășit de aproape 100 de ori valoarea de retail a unui astfel de articol, estimată la sub 10.000 de dolari.

Potrivit CNBC, Huang a purtat această geacă în 2023, în cadrul unui eveniment organizat la Foxconn, Taipei, Taiwan.

„Răspunsul la această licitație a depășit chiar și cele mai mari așteptări ale noastre”, a declarat Brahm Wachter, șeful departamentului de colecții moderne de la Sotheby’s.

Casa de licitații a anunțat că veniturile obținute vor fi direcționate către Edge Institute, o organizație non-profit dedicată inovației și care sprijină burse, granturi și rezidențe.

Huang, care a glumit în mai multe rânduri despre „uniforma” sa de fondator, a declarat într-un podcast din 2023 că soția și fiica sa îi aleg hainele. Pe Reddit, în 2016, se autodescria simplu drept „tipul cu geaca de piele”.

Stilul său a atras atenția și altor lideri de top din industria tehnologiei

În 2024, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a făcut un schimb simbolic de haine cu Huang, similar unui „schimb de tricouri” din sporturile profesioniste.

Mai târziu, în același an, la o conferință despre grafică pe computer, Huang i-a oferit lui Zuckerberg una dintre gecile pe care le purta la acel moment.

„E mai valoroasă pentru că e purtată”, a spus Zuckerberg.