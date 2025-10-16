Detalii despre noul MacBook Pro

Această mutare aliniază Apple cu restul industriei IT, care a adoptat laptopurile cu ecran tactil de mai bine de un deceniu. În ianuarie 2023, Bloomberg a raportat pentru prima dată că Apple lucrează la un MacBook Pro cu ecran tactil.

Noile laptopuri vor include ecrane cu tehnologie OLED, utilizată și la iPhone-uri și iPad Pro-uri, marcând astfel o premieră pentru computerele Mac.

MacBook Pro-ul cu ecran tactil va păstra tastatura completă și trackpad-ul, similar cu laptopurile produse de companii precum Dell, Acer, Lenovo și Microsoft. Aceasta înseamnă că utilizatorii nu vor fi obligați să folosească ecranul tactil, dacă nu doresc.

În plus, compania va elimina „notch-ul” de pe ecran, înlocuindu-l cu un design „hole-punch”, care lasă o zonă de afișare în jurul senzorului, asemănător cu Dynamic Island de pe iPhone.

Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, Apple a dezvoltat o balama și un hardware de ecran consolidate, pentru a preveni mișcările sau vibrațiile ecranului atunci când este atins.

Totuși, aceste componente mai scumpe vor duce la creșterea prețului noilor MacBook Pro-uri de 14 și 16 inci, care vor costa cu câteva sute de dolari mai mult decât modelele actuale. În prezent, versiunile fără ecran tactil, echipate cu cipuri de înaltă performanță, încep de la 1.999 de dolari pentru modelul de 14 inci și 2.499 de dolari pentru cel de 16 inci.

Strategia Apple și trecutul său

Apple a fost mult timp reticentă în privința introducerii ecranelor tactile pe Mac-uri, considerând că acestea sunt dificil de utilizat și neergonomice.

Steve Jobs a declarat în 2010 că „suprafețele tactile nu vor să fie verticale”, sugerând că nu sunt potrivite pentru ecranele computerelor. Tim Cook, actualul CEO al Apple, a comparat ideea de a combina o tabletă cu un laptop cu „îmbinarea unui prăjitor de pâine cu un frigider”.

În 2016, Apple a încercat o soluție de compromis, introducând Touch Bar, o bandă tactilă deasupra tastaturii. Totuși, această funcție nu a avut succes și a fost eliminată în ultimii ani.

Îngrijorările legate de faptul că Mac-urile cu ecran tactil ar putea afecta vânzările de iPad-uri au încetinit, de asemenea, adoptarea acestei tehnologii. Cu toate acestea, creșterea vânzărilor de tablete a încetinit, iar ecranele tactile au devenit o caracteristică esențială pentru PC-uri.

Alte inovații în dezvoltare

Apple testează și alte schimbări majore pentru linia Mac, inclusiv trecerea de la senzorul de amprentă Touch ID la tehnologia Face ID, deși această modificare este încă departe de a fi implementată. De asemenea, compania lucrează la actualizări pentru MacBook Air, echipate cu cipuri M5, programate pentru lansare în primăvară, precum și la noi modele Mac Studio, Mac mini și două monitoare externe, denumite J427 și J527.

Introducerea unui MacBook Pro cu ecran tactil ar putea atrage utilizatorii către modelele de top, creând noi oportunități de venituri pentru Apple. În timp ce MacBook Air, la prețul de 999 de dolari, rămâne cel mai bine vândut laptop al companiei, un MacBook Pro de înaltă performanță, cu ecran tactil, ar putea convinge clienții să aleagă un model superior sau să treacă de la un PC cu Windows la un Mac.

Impactul asupra pieței

Acțiunile Apple au redus pierderile joi, după ce Bloomberg a raportat despre aceste planuri. La ora 14.49, ora New York-ului, acțiunile erau în scădere cu 1,2%, la 246,32 dolari. Reacția pieței subliniază interesul ridicat pentru inovațiile Apple, care continuă să își extindă portofoliul de produse.

În concluzie, lansarea unui MacBook Pro cu ecran tactil reprezintă un pas important pentru Apple în alinierea cu tendințele industriei și în atragerea unui nou segment de utilizatori. Rămâne de văzut cum va reacționa piața la această schimbare, dar este clar că Apple continuă să inoveze pentru a-și menține poziția de lider în tehnologie.

