Despre asta a scris recent Mark Gurman de la Bloomberg în newsletter-ul său „Power On”, una dintre cele mai de încredere surse atunci când vine vorba de produsele Apple.

Device-ul ar urma să fie echipat cu un ecran OLED, funcție touchscreen și să aibă un preț mai ridicat.

Un nou segment pentru Apple

Deși se aștepta ca Apple să lanseze modele MacBook Pro din seria M6 cu ecrane OLED și design mai subțire în ultimul trimestru al anului, Gurman susține că acest nou laptop nu va fi doar o continuare a gamei MacBook Pro, ci o categorie complet nouă.

MacBook Ultra va fi poziționat deasupra actualelor modele MacBook Pro dotate cu cipuri M5 Pro și M5 Max, care vor rămâne în continuare disponibile pe piață.

Prețuri mai mari și tehnologii de vârf

Noul model ar putea marca o creștere semnificativă a prețului, similară cu cea înregistrată atunci când Apple a introdus ecranele OLED pe iPhone X în 2017 și pe iPad Pro în 2024, evenimente ce au adus majorări de preț de aproximativ 20%.

„Este probabil ca primul ecran OLED din istoria MacBook să determine o creștere similară a prețurilor, contribuind la poziționarea MacBook Pro și mai sus pe piață”, a mai explicat Gurman.

Totul e parte dintr-o strategie mai amplă

Această lansare se înscrie în strategia Apple de a extinde portofoliul de produse și de a acoperi mai multe segmente de preț.

De exemplu, compania a lansat recent MacBook Neo, un model de buget care poate fi deja comandat la prețul de 3500 de lei în România, menit să concureze cu laptopurile mai accesibile cu Windows sau cu Chromebook-urile.

La polul opus, Apple pregătește și alte device-uri premium, precum primul iPhone pliabil, cu un preț estimat la aproximativ 2.000 de dolari, și noi AirPods, care vor fi probabil lansate sub numele de „AirPods Ultra”.

Numele „MacBook Ultra” rămâne, totuși, un semn de întrebare

Deși Gurman se referă la acest model ca fiind „MacBook Ultra”, numele oficial, în mod evident, nu este încă bătut în cuie.

„Apple ar putea păstra denumirea tradițională de MacBook Pro, dar un nume precum MacBook Ultra ar semnala mai clar poziționarea sa în vârful gamei”, a mai precizat Gurman.

Lansarea acestui model este așteptată spre sfârșitul anului 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE