Deși produsele echipate cu cipul M6 urmează să fie lansate la sfârșitul anului 2026, Bloomberg, prin jurnalistul Mark Gurman, susține că Apple consideră deja această generație „practic depășită”.

Motivul? Inteligența artificială. „Inteligența artificială nu mai este doar o altă funcție pe care cipurile Apple trebuie să o suporte. Acum influențează modul în care aceste produse sunt proiectate și când sunt livrate. Este o schimbare față de vremurile în care principalele preocupări erau viteza de procesare, grafica, autonomia bateriei și designul subțire”, explică Gurman.

Proiectul M7 este aproape finalizat

Apple pare să urmeze o cronologie neobișnuită pentru cipul M7. Finalizarea dezvoltării acestuia a început la doar șase luni după ce M6 a fost comercializat, iar primul produs bazat pe M7 ar putea ajunge pe piață la începutul anului 2027.

Cipurile M7 Pro și M7 Max se vor lansa la sfârșitul lui 2027, iar M7 Ultra, destinat desktopurilor de înaltă performanță, ar putea fi lansat în 2028.

1,5 TB de memorie RAM, o cifră amețitoare

Un detaliu extrem de important este capacitatea impresionantă de memorie a M7 Ultra. „Noul Ultra este conceput pentru a suporta până la 1,5 terabytes de memorie, aproximativ dublu față de capacitatea planificată pentru M5 Ultra”, spune Gurman.

El subliniază că criza globală de cipuri de memorie face ca aceste componente să fie mai greu de găsit și considerabil mai scumpe.

Prin comparație, în 2019, Apple a lansat un Mac cu 1,5TB de RAM, însă doar memoria costa 25.000 de dolari. Acest preț ar putea crește semnificativ până în 2028, mai ales în contextul inflației și al problemelor de aprovizionare.

Gurman sugerează că M7 Ultra va fi construit pentru AI, apropiindu-se „de categoria acceleratorilor AI dedicați, cum ar fi Nvidia Blackwell”. La ora actuală, un procesor Nvidia Blackwell poate costa peste 12.000 de dolari.

Prețurile cresc în continuare din cauza „RAMpocalipsei”

Prețurile pentru computerele Apple continuă să crească. În luna iunie 2026, Apple a majorat prețul MacBook Neo de la 600 la 700 de dolari și al modelului de bază Mac Studio de la 2.000 la 2.500 de dolari.

Versiunea de 96GB a Mac Studio a ajuns la 5.299 de dolari, cu o creștere de 1.300 de dolari. Prin urmare, un Mac Studio cu M7 Ultra și 1,5TB de RAM ar putea ajunge la prețuri similare cu cele ale unei garsoniere într-un cartier bucureștean mărginaș, aproximativ 53.000 de dolari.

Deși piața va evolua până în 2028, aceste estimări ridică întrebări despre viitorul accesibilității device-urilor Apple. Cei de la Gizmodo mai sugerează că utilizatorii care visează la un desktop de înaltă performanță vor trebui să își pregătească bugetul pentru niveluri record de cheltuieli.

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