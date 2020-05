De Denisa Dudescu,

Apar noi detalii în cazul mezzosopranei Maria Macsim Nicoară, de la Opera Naţională din Iaşi, care a fost găsită zilele trecute în stare gravă în locuinţa ei. Apropiaţii mezzosopranei Maria Macsim Nicoară au spus că sunt în continuare în stare de şoc în urma tragediei. După ce soțul artistei a spus că motivul accidentului a fost consumul de alcool, prietenii acesteia sunt de altă părere.

„Maria este o persoană discretă, într-adevăr. Ţinea la imaginea ei şi implicit la cea a familiei. Muncea foarte mult, atât la universitate, cât şi la Operă. Când am văzut declaraţia lui Codrin cu alcoolul, m-am revoltat, pentru că nu este adevărat“, a spus sub anonimat o prietenă apropiată ei pentru Ziarul de Iași.

Cu câteva zile înainte de tragedite, solista a plecat la părinţi, în judeţul Bacău, însoţită de sora sa şi de cumnat, pentru a sărbători ziua tatălui. Apropiaţii spun că la masa respectivă, unde au participat mai multe rude, nu ar fi existat decât o sticlă de vin, din care Maria nu ar fi băut mai mult de un pahar, un pahar şi jumătate. Codrin Nicoară nu a dorit să participe la ziua socrului său, preferând să stea acasă împreună cu un prieten, „la o bere“, susţin tot apropiaţii.

Mai mult, prietenii solistei spun că de ceva timp relația dintre Maria și soțul ei era pe butuci.

„Dacă bea, se comporta urât cu ea, vorbea urât, o umilea, inclusiv faţă de colegii de pahar pe care îi aducea în casă. Ca să vorbească cu prietenii la telefon, Maria trebuia să se ascundă prin casă de frică. Nu a venit niciodată nici la universitate şi nici la Operă cu semne de violenţă evidente, dar, în schimb, brusc anunţa telefonic câte un concediu medical de azi pe mâine. A încercat să îşi salveze căsnicia. (…) Ea era cea care ţinea casa, el nu producea mai nimic“, a mai spus o prietenă de-a Mariei.

Recomandări Arafat a folosit ”situația extraordinară a răspândirii COVID-19” ca să obțină ”coordonarea cu caracter permanent” a Ambulanței, Salvamontului și Aviației MAI

Până acum trei ani, Codrin Nicoară era profesor de pian la Universitatea de Arte. A fost obligat să plece pentru că, după şapte ani, nu reuşise să-și susţină teza de doctorat. De altfel, cei doi s-au cunoscut la Universitatea de Arte, Codrin fiind mult timp pianist la clasa de canto a Mariei. În momentul de faţă, el este profesor de pian la plata cu ora la Colegiul de Artă.

Cât despre starea solistei, apropiații spun că medicii sunt rezervați.

Recomandări COVID la suprapreț pe 7,5 milioane de euro în “spitalul nevoiașilor”, cu publicitate ascunsă de Andreea Marin și dotare de la firma de apartament a unui fost consilier PSD

„S-a spus că nu a fost nimeni lângă ea când a fost internată. Noi, colegii, am aflat mai târziu. Am vorbit cu medicul ei, care mi-a spus că are speranţe, că a trecut de la coma de gradul IV la gradul II, că a încercat să deschidă ochii, a început să simtă mâinile, să simtă din nou durere, ceea ce înseamnă, spunea medicul, că sistemul nervos funcţionează, dar a mai spus că oricând se poate întâmpla ceva“, a spus şi un coleg de-al solistei.

Mezzosoprana Maria Macsim Nicoară a fost lăsată să agonizeze 8 ore până când soacra ei a sunat la 112 după ajutor. În tot acest timp, ar fi fost abandonată pe un pat după ce, bănuiesc anchetatorii, ar fi fost târâtă de la capătul scărilor până în una dintre camere. Între timp, procurorii din Iași fac cercetări pentru tentativă de omor.

Citeşte şi:

Noi detalii în cazul mezzosopranei din Iași. Solista a stat în agonie mai bine de 8 ore. Ce a declarat soțul artistei

Accidentul misterios al unei mezzosoprane din Iași, care a ajuns în comă după ce a căzut pe scări. Este vehiculată ipoteza unei tentative de omor

VIDEO | Tânără din Timișoara, acuzată de legături cu Statul Islamic. Ce au găsit polițiștii în urma perchezițiilor

GSP.RO Decizie de ultimă oră în cazul Mario Iorgulescu, fiul șefului LPF

HOROSCOP Horoscop 15 mai 2020. Fecioarele au acces la partea bună a apropiaților